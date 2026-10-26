Cum a ajuns o achiziție de remorchere pentru Dunăre într-un dosar de fraudă de 7 milioane de euro. Parchetul European trimite șase inculpați în judecată

Procurorii susțin că navele livrate nu respectau una dintre cerințele tehnice prevăzute în contract, situație care le limitează utilizarea pe Dunăre în perioadele cu nivel scăzut al apei.

Două remorchere cumpărate cu aproximativ 7 milioane de euro

Rechizitoriul a fost întocmit de structura EPPO din Cluj-Napoca și înaintat instanței competente din Iași.

Dosarul vizează achiziția a două remorchere multifuncționale, cu clasă de gheață, destinate Administrației Fluviale a Dunării de Jos. Proiectul a beneficiat de aproximativ 7 milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Navele trebuiau să poată fi utilizate pentru navigația fluvială, inclusiv în perioadele în care nivelul Dunării este scăzut, și pentru intervenții de asistență a navelor aflate în dificultate.

Procurorii europeni susțin însă că procedura de achiziție ar fi fost concepută într-un mod care a restrâns concurența.

Caietul de sarcini ar fi favorizat o singură companie

Potrivit acuzațiilor, documentația licitației ar fi inclus cerințe tehnice specifice navelor maritime, deși remorcherele urmau să opereze pe căi navigabile interioare.

Aceste condiții ar fi redus numărul companiilor care puteau participa la procedură și ar fi favorizat un singur operator economic.

Anchetatorii susțin că problemele nu s-au oprit la procedura de achiziție.

Cele două remorchere au fost livrate în 2021, însă pescajul lor real era de 2,6 metri. Contractul prevedea un pescaj maxim de doi metri.

Pescajul reprezintă adâncimea până la care este scufundată o navă și, implicit, adâncimea minimă a apei necesară pentru ca aceasta să poată naviga în siguranță.

Funcționarii ar fi semnat recepția deși navele nu respectau cerința

În pofida diferenței dintre caracteristicile navelor și cele prevăzute contractual, cei patru funcționari sunt acuzați că au acceptat remorcherele și au semnat documentele finale de recepție.

EPPO susține că în respectivele documente ar fi fost consemnat în mod fals că navele îndeplineau cerințele tehnice.

Consecința practică a pescajului mai mare este că remorcherele pot fi utilizate în siguranță pe traseul pentru care au fost cumpărate numai atunci când nivelul apei este suficient de ridicat.

Capacitatea lor de operare pe Dunăre este astfel limitată tocmai în perioadele cu ape mici, deși utilizarea în asemenea condiții se număra printre scopurile proiectului.

O persoană fizică și o companie sunt, de asemenea, acuzate că ar fi contribuit la presupusa schemă.

EPPO estimează prejudiciul la aproximativ 7 milioane de euro

Parchetul European estimează că presupusa fraudă a provocat bugetului Uniunii Europene un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de euro, practic echivalent cu finanțarea europeană acordată proiectului.

În cazul unei condamnări, inculpații riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani și zece ani și jumătate, potrivit instituției europene.

Trimiterea în judecată nu echivalează însă cu stabilirea vinovăției. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri de către instanțele competente din România.