Contractul, în valoare de 16.306.710 lei, acoperă furnizarea a 2.025.000 de litri de carburant, dintre care două milioane de litri de motorină Euro 5 pentru autobuze și 25.000 de litri de benzină fără plumb pentru autoturismele societății.

Potrivit anunțului de atribuire publicat în SEAP la 5 octombrie 2026, sub numărul CAN1175415, valoarea contractului este cu aproximativ 2,75 milioane de lei mai mică decât cea estimată inițial de operatorul de transport, de 19.056.250 de lei. Diferența reprezintă aproximativ 14%.

Procedura a fost organizată prin licitație deschisă, iar criteriul de atribuire a fost „cel mai bun raport calitate-preț”. Prețul ofertei a reprezentat 99% din punctaj, în timp ce termenul de plată a avut o pondere de 1%.

Alimentarea vehiculelor se va realiza în stațiile proprii ale furnizorului din municipiul Timișoara. Contractul este finanțat din sursele proprii ale operatorului de transport și nu prevede subcontractarea.

Rompetrol furnizează carburanți în 12 orașe din România

Prin contractul câștigat la Timișoara, Rompetrol Downstream ajunge să furnizeze carburanți pentru transportul public din 12 orașe din România: București, Constanța, Oradea, Brașov, Baia Mare, Deva, Iași, Ploiești, Brăila, Buzău, Sibiu și Timișoara.

Societatea de Transport Public Timișoara, aflată în subordinea administrației locale, asigură transportul public din municipiu prin rețelele de tramvai, troleibuz și autobuz, precum și prin rutele metropolitane.

Rompetrol a câștigat și contractul pentru furnizarea de carburanți în Portul Constanța

Rompetrol a obținut recent și contractul pentru furnizarea de carburanți destinați vehiculelor Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Atribuit la 18 noiembrie 2026, în urma unei proceduri de licitație publică, contractul are o durată de doi ani și o valoare de 6.635.220 de lei, potrivit datelor publice.

Rețeaua Rompetrol Downstream cuprinde aproximativ 1.200 de puncte de comercializare, incluzând stații proprii și partenere, unități mobile Expres și baze interne de alimentare. Compania operează și șase depozite de carburanți, situate în Arad, Craiova, Mogoșoaia, Șimleu Silvaniei, Vatra Dornei și Zărnești.

Carburanții comercializați de companie sunt produși la rafinăria Petromidia, cea mai mare din România. În ultima perioadă, aproximativ 70% din volumele de carburanți produse aici au fost direcționate către piața internă și comercializate prin stațiile din România.