Încasările din turism ale Greciei au atins 21,96 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului 2026. Conform datelor provizorii ale Băncii Greciei, citate de Greek Reporter, veniturile din turism au crescut cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului 2025. Această evoluție reprezintă o majorare de aproximativ 1,93 miliarde de euro față de anul precedent.

Creșterea financiară a fost susținută de un număr mai mare de vizitatori și de o cheltuială medie mai ridicată per călătorie. Numărul de turiști străini a crescut cu 8,3%, ajungând la 34,2 milioane, în timp ce cheltuiala medie per călătorie a urcat cu 1,5%.

Vizitatorii europeni generează venituri de miliarde

Balanța turistică a Greciei a înregistrat un excedent de 18,8 miliarde de euro, în creștere față de 17,4 miliarde de euro în 2025. Piețele din Uniunea Europeană au rămas principalul motor al veniturilor Greciei din turism în perioada ianuarie-septembrie 2026. Încasările de la rezidenții din UE au crescut cu 11,5%, ajungând la 12,1 miliarde de euro. Vizitatorii din restul țărilor au generat 8,8 miliarde de euro (9,66 miliarde de dolari), o creștere de 7,8%.

Călătorii din zona euro au contribuit cu 10 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 16,6%. În schimb, încasările de la țările membre UE din afara zonei euro au scăzut cu 7,3%, până la 2,1 miliarde de euro (2,30 miliarde de dolari).

Germania, un pilon important pentru turismul elen

Germania s-a remarcat drept principala sursă individuală de venituri pentru Grecia în această perioadă de nouă luni. Încasările de la turiștii germani au crescut cu 13,5%, ajungând la 3,5 miliarde de euro, în timp ce numărul vizitatorilor a crescut cu 8,5%, atingând 5,26 milioane.

Vizitatorii britanici au contribuit cu 3,1 miliarde de euro, o creștere de 1%, în timp ce numărul sosirilor a urcat cu 2,2%, ajungând la 4,15 milioane.

Ce s-ar putea face în România cu 22 de miliarde de euro

22 de miliarde de euro reprezintă o sumă colosală, echivalentă cu aproximativ 6% din Produsul Intern Brut (PIB) al României. Cu acești bani s-ar putea construi între 1.100 și 1.500 de kilometri de autostradă, terminându-se astfel rețeaua planificată a României, inclusiv A1, A3, A7 și A8.

De asemenea, s-ar putea construi aproximativ 180 – 200 de kilometri noi de metrou, triplând rețeaua existentă. Nu în cele din urmă ar putea fi construite aproximativ 40 de spitale și și s-ar face modernizarea completă a coridoarelor feroviare principale pentru viteze de peste 160-200 km/h.