Berarii României propun autorităților române luarea unor decizii în ceea ce privește fiscalitatea luând în calcul particularitățile sectorului, au transmis reprezentanții industriei, luni, în cadrul unei conferințe de presă organizate în contextul în care nu s-a adoptat încă legea bugetului pe anul viitor și nici nivelul accizei la produsele accizabile.

Propunere în doi pași

„În ceea ce privește sectorul berii din România, sunt câteva particularități care ne diferențiază total. Aducem o valoare adăugată la nivel național, avem un efect de multiplicator de 1,26. Practic, la 100 lei cheltuiți de pe bere de către români, 126 de lei se întorc la PIB-ul României. Ne dorim ca orice decizie fiscală să țină cont de particularitățile acestui sector. Ne dorim o predictibilitate, o claritate, pentru că suntem la mai puțin de 45 de zile de începutul anului an și există o pagină albă în ceea ce privește nivelul de acciză pentru anul viitor”, a declarat Constantin Bratu, director general Berarii României.

Asociația Berarii României a fost înființată acum 21 de ani, include sunt cei mai mari producători de bere din România, dar și reprezentanți ai producătorilor de materii prime. iar din 2008 a intrat în marea familie a producătorilor de bere europeni, reprezentați prin organizația Berarii Europei, fondată în 1958, la Bruxelles.

„În acest sens, facem o propunere în doi pași: primul pas ar fi urgentarea adoptării unei decizii în ceea ce privește înghețarea crizei la nivelul actual, pentru 2027 și 2028, aceasta cu impact pozitiv asupra bugetului de stat, pentru că, uitându-ne în trecut, de fiecare dată când a crescut vaccina, statul a încasat mai puțin din tot ecosistemul sectorului berii. Particular pentru anul 2025, creșterea de acciză a fost de 14,76% dar statul a încasat mai puțin cu 100 de milioane de lei de la efectul producerii berii în România. Ulterior, ne dorim crearea unui dialog și o predictibilitate pentru următorii trei ani, din 2029 până în 2032, în baza analizelor și studiilor pe care le putem face împreună cu autoritățile române”, a detaliat Constantin Bratu.

Datele-cheie ale sectorului berii

Potrivit oficialilor asociației, măsura este cerută după efectele de contracție a pieței produse de abrogarea prevederilor din OUG 123/2024 privind calendarul predictibil al accizei la bere pentru 2025-2026. Solicitarea urmărește relansarea economică a sectorului, protejarea unui lanț de producție eminamente local, complet fiscalizat, care susține direct și indirect 57.800 de locuri de muncă în economie.

Berarii României arată că instabilitatea fiscală și majorările de 26% din 2025 până în prezent, respectiv o creștere de 55% cumulată din 2022 până în prezent, au redus încasările bugetare și au coborât piața berii la minimul istoric de 14,4 milioane de hectolitri în 2025, în timp ce în primele 6 luni din 2026 s-a înregistrat o scădere de 9%.

Sectorul berii are un multiplicator economic de aproximativ 1,26: la fiecare 100 lei cheltuiți pe bere se generează 126 de lei contribuție la PIB în economie. Când se alege o bere produsă local, contribuția la PIB este de 2,3 mai mare decât în cazul unei beri doar comercializate în România. Astfel, la 100 lei cheltuiți pentru berea importata în România (cu o cotă de piață de 4,5% în 2025, segment în creștere cu +45% versus 2024), doar 55 de lei ajută la formarea PIB-ului.

Contribuția totală la PIB a sectorului, incluzând întregul lanț valoric, este de 3 miliarde euro și reprezenta în 2025 aproximativ 0,79% din PIB-ul României. Totodată, această contribuție reprezintă 5% din impactul economic al întregului ecosistem agroalimentar, evaluat la peste 60 miliarde euro anual.

Din fiecare 100 de lei plătiți de consumatorul român pentru bere, 42 de lei ajung la Bugetul de Stat prin taxe și impozite. Astfel, la o piață a berii evaluată valoric în 2025 la 2,38 miliarde de euro, contribuțiile la Bugetul de Stat ale reprezentanților sectorului, incluzând întregul lanț valoric, au fost de 1 miliard de euro.

În ultimii 21 de ani, producătorii de bere au investit în România 2,2 miliarde de euro, dintre care 100 de milioane de euro în 2025.

Liderii industriei subliniază că sectorul berii susține un lanț valoric eminamente local., iar berea este unul dintre puținele produse de larg consum pentru care aproape întregul lanț valoric se află în România.

În prezent, 95,5% din berea consumată în țară este produsă local, iar 80% din materiile prime provin din agricultura românească: orz și hamei cultivate în România, orzul fiind transformat în malț în mălțăriile din țară.

Berarii României atrag atenția că lipsa de predictibilitate fiscală riscă să accentueze contracția pieței berii și să reducă mai mult baza de impozitare.

Rezultatul creșterii în 2025 a accizei la bere cu 14,76%, față de 2024, indică o creștere a încasărilor din acciză de 7,5%, reprezentând aproximativ 58 milioane de lei, și o scădere a contribuțiilor plătite de membrii asociației de 160 de milioane de lei. Astfel, statul a înregistrat o pierdere de aproximativ 100 milioane de lei doar din efectele directe, la nivel de producători, ale scăderii volumului de piață. În același timp, un alt efect a fost creșterea importurilor cu 45%, față de 2024, ajungând la 4,5% din piață.

Potrivit Berarilor României, acest trend arată că o contracție a pieței cu un punct procentual generează o scădere estimată a încasărilor la bugetul de stat cu 50 de milioane de lei, respectiv 150 milioane de lei la PIB și afectează în medie cu 80 de locuri de muncă pe întreg lanțul valoric al sectorului berii.

„În condițiile în care în primul semestru din 2026, producția de bere a scăzut cu 9%, Berarii României estimează o creștere a încasărilor din acciza cu doar 2,7% până la finalul acestui an, însă contribuția valorică totală a sectorului berii prin toate taxele și impozitele va fi mai mică în sumă absolută decât cea din 2025”, arată datele asociației.

La nivelul Uniunii Europeane, politicile de accizare sunt abordate diferențiat în funcție de sector. Germania, Bulgaria, Spania, Luxemburg și România reprezintă peste 40% din producția de bere la nivel european. Nivelul de acciză în aceste țări, cu excepția României, nu a fost schimbat în ultimii 10 ani. Datele comparative ne arată că acciza în România este cu 44,58% mai mare decât în Bulgaria, cu 41,46% mai mare decât în Germania, cu 40,34% mai mare decât în Luxemburg și cu 34,13% mai mare decât în Spania.