Oktoberfest 2026 bate toate recordurile. Câtă bere au băut cei 7,4 milioane de vizitatori

Oktoberfest din München a atras la ediția din 2026 un număr record de 7,4 milioane de vizitatori, a anunțat municipalitatea. Astfel, a fost depășit precedentul record de 7,2 milioane, stabilit în 2023, arată DPA, arată DPA.

„Acest lucru face ca Wiesn 2026 să fie cea mai vizitată ediție din lunga sa istorie”, a declarat duminică directorul Oktoberfest, Christian Scharpf, folosind denumirea locală a evenimentului.

Numărul vizitatorilor a crescut, la fel și vânzările de bere. În total, au fost consumate 6,7 milioane de litri de bere, potrivit municipalității, cu 2,7% mai mult decât în 2025, când vizitatorii au băut 6,5 milioane de litri.

Comercianții de produse alimentare au raportat o creștere a vânzărilor cu 2-3%, explicând că aceasta s-a datorat parțial vânzărilor de pui fript.

Dintre cei 7,4 milioane de vizitatori, 447.000 au participat și la Oide Wiesn, o secțiune a festivalului care recreează atmosfera Oktoberfest de acum un secol.