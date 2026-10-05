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Oktoberfest 2026 bate toate recordurile. Câtă bere au băut cei 7,4 milioane de vizitatori

Oktoberfest a doborât un nou record de participare, cu 7,4 milioane de vizitatori. Mulțimile au dus și la o creștere a consumului de bere: 6,7 milioane de litri au fost băuți la ediția din acest an.
Oktoberfest 2026 bate toate recordurile. Câtă bere au băut cei 7,4 milioane de vizitatori
Sursa foto: Pixabay - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
05 oct. 2026, 10:32, Știri externe
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Oktoberfest din München a atras la ediția din 2026 un număr record de 7,4 milioane de vizitatori, a anunțat municipalitatea. Astfel, a fost depășit precedentul record de 7,2 milioane, stabilit în 2023, arată DPA, arată DPA.

„Acest lucru face ca Wiesn 2026 să fie cea mai vizitată ediție din lunga sa istorie”, a declarat duminică directorul Oktoberfest, Christian Scharpf, folosind denumirea locală a evenimentului.

Numărul vizitatorilor a crescut, la fel și vânzările de bere. În total, au fost consumate 6,7 milioane de litri de bere, potrivit municipalității, cu 2,7% mai mult decât în 2025, când vizitatorii au băut 6,5 milioane de litri.

Comercianții de produse alimentare au raportat o creștere a vânzărilor cu 2-3%, explicând că aceasta s-a datorat parțial vânzărilor de pui fript.

Dintre cei 7,4 milioane de vizitatori, 447.000 au participat și la Oide Wiesn, o secțiune a festivalului care recreează atmosfera Oktoberfest de acum un secol.

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