Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că două aeronave militare rusești de tip Tu-95 au zburat joi în apropierea insulei, după ce s-au apropiat dinspre sud. Este a doua oară în această săptămână când autoritățile taiwaneze raportează o astfel de activitate, potrivit Reuters.

Zborurile au loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin se află în orașul chinez Shenzhen, pentru summitul APEC. Liderul rus participă la o reuniune trilaterală cu președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump.

Potrivit Ministerului Apărării din Taiwan, cele două aeronave Tu-95, cunoscute în terminologia NATO sub numele de „Bear” (Urs), au intrat în Zona de Identificare a Apărării Aeriene a Taiwanului.

Ulterior, acestea au părăsit zona din jurul insulei prin partea de nord-est, în apropierea orașului-port Keelung.

Ministerul a publicat și o fotografie cu una dintre aeronave, despre care a spus că a fost realizată de la bordul unui avion de vânătoare taiwanez F-16.

„Prin metode comune de informații, supraveghere și recunoaștere, Ministerul Apărării a urmărit îndeaproape mișcările lor pe tot parcursul traseului și a răspuns corespunzător”, a precizat ministerul

Marți, autoritățile taiwaneze au anunțat că două aeronave militare rusești au zburat spre sud, de-a lungul coastei de est a insulei. Japonia a raportat aceeași activitate în aceeași zi, publicând o hartă care arată traseul aeronavelor în apropierea coastei estice a Taiwanului.

Avioanele Tu-95 sunt modele vechi, proiectate în perioada Războiului Rece. Unele dintre acestea pot transporta arme nucleare, iar altele sunt folosite pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere la distanțe mari.

Tot joi, Stan Shih, reprezentantul Taiwanului la summitul APEC și fondatorul producătorului de calculatoare Acer, a dat mâna pentru scurt timp cu Vladimir Putin, la începutul reuniunii.

Taiwanul, unul dintre cei mai importanți producători de semiconductori din lume, s-a alăturat țărilor occidentale și a impus sancțiuni economice împotriva Rusiei, după invadarea Ucrainei în 2022.

Totodată, armata chineză desfășoară zilnic operațiuni în jurul Taiwanului. China consideră insula parte a teritoriului său, poziție susținută de mai multe ori și de Rusia.