Șeful Guvernului subliniază că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, inclusiv în contextul transformărilor din cadrul NATO.

„Dialogul între marile puteri este întotdeauna un lucru care trebuie privit în cheie pozitivă”

Prezent joi la Forumul de afaceri franco-român „Nouvelle Europe Forum 2030”, premierul Luca Niculescu a fost întrebat despre implicațiile întâlnirilor dintre liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei, desfășurate în marja summitului APEC, atât pentru Europa, cât și pentru România.

Șeful Executivului a apreciat deschiderea către dialog, dar a evitat să anticipeze eventualele consecințe geopolitice ale reuniunilor.

„A fost un dialog. Dialogul între marile puteri este întotdeauna un lucru care trebuie privit în cheie pozitivă. N-am văzut decizii importante până acum. Am văzut dialogul. Voi urmări să văd dacă au existat decizii”, a declarat premierul.

Acesta a precizat că rezultatele concrete ale contactelor diplomatice ar putea deveni mai clare în perioada următoare.

„Securitatea europeană este ceva ce ne privește în primul rând pe noi”

Referindu-se la implicațiile summitului pentru România și Uniunea Europeană, premierul a insistat asupra necesității consolidării capacității Europei de a-și asigura propria securitate.

În acest context, a făcut referire la conceptul „NATO 3.0”, care presupune o implicare mai consistentă a statelor europene în domeniul apărării.

„În ceea ce privește Europa și România, securitatea europeană este ceva ce ne privește în primul rând pe noi, chiar dacă, evident, suntem în NATO. Dar vedem acest concept de NATO 3.0 care se dezvoltă și care înseamnă mai multă securitate europeană care să fie asumată de Europa”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a reiterat că, în acest moment, nu există suficiente informații pentru a aprecia dacă discuțiile dintre liderii marilor puteri vor produce schimbări importante.

„Apoi, cum spuneam despre acea întâlnire, am văzut dialogul. N-am văzut încă decizii. Vom vedea în orele și zilele următoare ce se întâmplă”, a adăugat acesta.

Există riscul unei noi împărțiri a lumii în sfere de influență?

Premierul a fost întrebat și despre speculațiile potrivit cărora întâlnirile dintre liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei ar putea conduce la conturarea unor noi sfere de influență.

Luca Niculescu a evitat să valideze un asemenea scenariu, arătând că reuniunile diplomatice de acest nivel generează frecvent interpretări și ipoteze.

„Întotdeauna când au loc astfel de întâlniri, și îmi amintesc de multe, există tot felul de speculații. Nu știu dacă au, adică cred că nu au aceleași puncte de vedere pe toate dosarele pe care le evocați dumneavoastră”, a declarat premierul.

Acesta a insistat că simpla organizare a unei reuniuni nu înseamnă automat existența unor înțelegeri între participanți.

„A fost o întâlnire. Vom vedea care vor fi rezultatele”, a concluzionat șeful Guvernului.