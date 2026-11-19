Ministrul Apărării a anunțat joi, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a avut o întrevedere cu Timo Pesonen, directorul general al Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Spațiu (DG DEFIS) din cadrul Comisiei Europene.

Discuțiile s-au concentrat asupra posibilităților de modernizare a capacităților militare ale României, consolidării industriei naționale de apărare și participării companiilor românești la proiecte europene comune.

„Am discutat despre oportunitățile de înzestrare ale armatei, de dezvoltare a industriei românești de apărare, participarea la proiectele europene de interes comun și valorificarea instrumentelor de finanțare SAFE, EDF și EDIP”, a transmis Ștefan Radu Oprea.

Aceste mecanisme europene urmăresc sprijinirea investițiilor în apărare, a cercetării și dezvoltării tehnologice, precum și consolidarea capacităților industriale ale statelor membre.



Ministrul Apărării: „Există oportunități europene pentru companiile românești”

Oprea a subliniat că firmele autohtone trebuie să beneficieze de informații și sprijin pentru a putea participa la inițiativele europene din domeniul apărării.

„Există oportunități europene pentru companiile românești. Rolul ministerului apărării și al ministerului economiei este să le facem cunoscute”, a precizat ministrul.

În opinia sa, dezvoltarea sectorului depinde și de existența unor proiecte concrete, care să demonstreze potențialul industriei românești.

„Avem nevoie de povești de succes, certificate european, pentru ca antreprenorii să fie interesați de industria de apărare”, a adăugat Oprea.

Modificarea legislației achizițiilor publice, considerată necesară

Un alt subiect evidențiat de ministru privește cadrul legislativ care reglementează achizițiile publice.

Acesta consideră că procedurile actuale trebuie îmbunătățite pentru a permite introducerea mai rapidă a tehnologiilor moderne în industria de profil și în dotarea Ministerului Apărării Naționale.

„Trebuie îmbunătățite și legile achizițiilor publice pentru a putea aduce tehnologia mai repede către industria de apărare și către MAPN”, a afirmat ministrul.

Timo Pesonen, invitat să viziteze România

În cadrul întrevederii, Ștefan Radu Oprea i-a adresat directorului general al DG DEFIS o invitație de a efectua o vizită în România.

Ministrul și-a exprimat speranța că dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene va conduce la inițiative concrete, cu efecte asupra industriei naționale.

„DG Defis evoluează rapid, îmi doresc ca ideile pe care le împărtășim reciproc să devină realitate și în România, nu doar la Bruxelles”, a transmis ministrul Apărării.