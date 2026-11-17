Discuțiile din cadrul Consiliului Afaceri Externe, în formatul miniștrilor apărării, au vizat și evoluția războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, precum și modalitățile de consolidare a sprijinului european pentru autoritățile de la Kiev.

Un alt subiect important a fost dimensiunea de securitate și apărare a relațiilor dintre Uniunea Europeană și China. Miniștrii au discutat și despre perspectivele cooperării transatlantice, în cadrul unui schimb de opinii la care a participat subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby.

În intervenția sa, ministrul român al Apărării Ștefan-Radu Oprea a reafirmat angajamentul țării noastre pentru continuarea sprijinului multidimensional acordat Ucrainei și a subliniat importanța menținerii unității europene și transatlantice în fața amenințărilor actuale.

Ștefan-Radu Oprea a atras atenția și asupra necesității consolidării siguranței aprovizionării, un aspect tot mai important pentru sectorul apărării.

„Totodată, a evidențiat necesitatea consolidării securității în regiunea Mării Negre, inclusiv prin protejarea infrastructurilor critice, asigurarea libertății navigației și dezvoltarea capacităților de supraveghere și răspuns la amenințările maritime”, se arată într-un comunicat al MApN.