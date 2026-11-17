Un reprezentant al companiei a confirmat această informație pentru G4Media.

„Testele finale de acceptare pentru sistemele Watchkeeper XR s-au încheiat cu succes în această săptămână. Toate sistemele au ieșit de pe linia de producție și sunt gata de livrare”, a declarat reprezentantul Elbit.

Sistemele au fost fabricate în România, iar procesul de localizare a fost finalizat și validat cu succes luna trecută, potrivit informațiilor G4Media.

Etapele rămase implică finalizarea documentației oficiale și a procedurilor de recepție finală.

Surse din cadrul companiei au declarat că Elbit Systems urmărește deja oportunități de export pentru sistemele fabricate în România și are în vedere clienți internaționali suplimentari, pe fondul creșterii cererii globale de soluții fără pilot din această categorie.

Local, sunt produse dronele propriu-zise și stațiile de control terestre. Materialele compozite sunt realizate la Simultec, asamblarea UAV-urilor este făcută de Aerostar din Bacău, iar stația terestră, la Eurobody. Integrarea, testarea și mentenanța sistemului se fac tot la Simultec.

Ce sunt dronele Watchkeeper X

Watchkeeper XR sunt drone de supraveghere și recunoaștere. Încărcătura utilă cu care vin echipate dronele României este compusă dintr-un radar specializat în detectarea de ținte terestre și o cameră electro-optică performantă. „Există posibilitatea dotării cu alte sarcini utile în viitor”, a precizat un reprezentant al Elbit în 2025.

România a comandat trei sisteme. Un sistem include trei vehicule aeriene fără pilot, două stații de control terestre și două sisteme de comunicații. Fiecare sistem este deservit de trei piloți, trei operatori de încărcătură utilă și nouă tehnicieni.

Dronele sunt livrate după mai multe amânări. Referitor la penalitățile anunțate anterior de statul român pentru Elbit în acest contract, sursele citate de G4Media nu au informații noi și nu cunosc situația actuală sau valoarea acestora.

În aprilie, fostul ministru interimar al Apărării, Radu Miruță, anunța penalități totale acumulate de aproximativ 60 de milioane de euro.

De ce a întârziat livrarea dronelor

În noiembrie 2025, oficiali ai Elbit explicau pentru presa din România de ce livrările sistemelor Watchkeeper comandate de București au întârziat, cu câteva luni la momentul respectiv. Motivul invocat era războiul cu Hamas prin care trecuse Israelul.

O parte dintre resurse a fost redirecționată către acest efort, iar unii angajați au fost mobilizați, a transmis compania. Ulterior, statul israelian a intrat într-un nou conflict militar, cu Iranul.

Situația este una complicată, deoarece Elbit Systems este puternic integrată, prin subsidiarele sale, în industria de apărare din România, unde deține șapte facilități de dezvoltare și producție, și contribuie la mai multe programe de modernizare a Armatei Române.

Cele trei sisteme sunt livrate în cadrul unui contract semnat în 2022, în valoare de până la 427,2 milioane de dolari, care prevede posibilitatea achiziției a șapte sisteme în total, mai arată sursa citată.