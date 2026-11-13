Tinerii de până la 35 de ani se pot înscrie voluntar în Armată. MApN anunță ce indemnizație vor primi lunar și cât durează pregătirea militară

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a lansat vineri, 13 noiembrie, în transparență decizională proiectul normelor de aplicare a Legii privind pregătirea populației pentru apărare.

Potrivit unui comunicat, documentul stabilește modul în care va funcționa programul de pregătire militară de bază, la care tinerii vor putea participa în mod voluntar.

Programul se adresează femeilor și bărbaților cu vârste între 18 și 35 de ani care nu au efectuat serviciul militar. Aceștia vor putea urma un stagiu de pregătire de cel mult patru luni și vor primi o indemnizație de peste 4.000 de lei net pe lună, la care se adaugă suma aferentă gradului militar.

MApN mai precizează că măsura nu înseamnă reintroducerea serviciului militar obligatoriu, iar participarea va fi exclusiv voluntară.

Cum va fi organizată pregătirea militară

Stagiul va dura cel mult patru luni și va fi împărțit în două etape. Prima va cuprinde 11 săptămâni de pregătire militară de bază, iar cea de-a doua va dura cinci săptămâni și va include instruire de specialitate.

În această perioadă, participanții vor lua parte la trageri, marșuri și exerciții în teren. Jurământul militar va fi depus la finalul primei luni de pregătire.

Pe durata programului, voluntarii vor beneficia gratuit de cazare, hrană, echipament și asistență medicală. De asemenea, vor avea drepturile prevăzute de lege pentru militarii în termen.

La încheierea stagiului, cei care doresc vor putea continua o carieră militară, în condițiile legii. Participanții care nu aleg această variantă vor fi trecuți în evidența rezervei operaționale a Armatei României.

Câți bani vor primi voluntarii

Indemnizația prevăzută de program înseamnă trei câștiguri salariale medii brute folosite la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Banii vor fi acordați în patru tranșe lunare egale.

Potrivit datelor prezentate de MApN, în 2026, indemnizația va fi de 4.033 de lei net pe lună. La această sumă se adaugă banii aferenți gradului militar: 217 lei pentru gradul de soldat și 239 de lei pentru gradul de fruntaș.

Astfel, un participant care primește gradul de soldat va încasa 4.250 de lei net pe lună, în timp ce un voluntar cu gradul de fruntaș va primi 4.272 de lei net lunar.

Numărul maxim de locuri disponibile va fi stabilit în fiecare an de ministrul Apărării, în funcție de fondurile aprobate în bugetul instituției.

Proiectul prevede și obligații pentru persoanele care încep pregătirea, dar nu o duc la capăt. Acestea vor trebui să restituie indemnizația primită și cheltuielile suportate de unitatea militară pentru instruirea lor.