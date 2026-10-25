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MApN avertizează asupra unor postări alarmiste de pe Facebook: Declarații scoase din context, atribuite șefului Statului Major al Apărării

Ministerul Apărării Naționale atrage atenția asupra unor postări alarmiste de pe Facebook, care atribuie şefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, declaraţii scoase din context. Concret, declarațiile sunt făcute anterior, însă ele sunt prezentate cu titluri alarmiste.
MApN avertizează asupra unor postări alarmiste de pe Facebook: Declarații scoase din context, atribuite șefului Statului Major al Apărării
Generalul Gheorghita Vlad, Sef al Statului Major al Apararii. Fotograf: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
25 oct. 2026, 15:27, Politic
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MApN atrage atenția asupra unei campanii cu postări alarmiste pe Facebook, în care sunt redate declarații ale șefului Armatei Române scoase din context.

„În zilele de 24 și 25 octombrie, pe mai multe pagini de Facebook au fost distribuite postări cu titluri alarmiste, precum „ALERTĂ NAȚIONALĂ! Șeful Armatei Române…” sau „Anunț ȘOC de la vârful Armatei!”, însoțite de fotografii ale șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
Aceste postări creează în mod fals impresia că ar exista avertizări de ultimă oră privind securitatea României”, a anunțat MApN într-un mesaj publicat pe Facebook.

Reprezentanții instituției precizează că postările includ declarații făcute de șeful Statului Major al Apărării anterior, însă sunt puse într-un context nou, fără precizarea momentului în care au fost făcute.

„În realitate, materialele folosesc declarații și informații din interviuri sau apariții publice anterioare ale șefului Statului Major al Apărării, prezentate într-un context nou, fără a preciza când au fost făcute. Precizăm că șeful Statului Major al Apărării nu a emis nicio «alertă națională» și că postările semnalate nu reflectă existența unor avertizări oficiale recente”, a mai transmis MApN.

Oficialii le recomandă cetățenilor să verifice data și contextul declarațiilor atribuite reprezentanților instituției și să consulte sursele oficiale înainte de a distribui informații cu potențial alarmist.

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