Întrebat miercuri, 25 noiembrie, la Europa FM, cine conduce efectiv Guvernul, ministrul a răspuns: „Luca Niculescu, cu certitudine.”

Declarațiile au fost făcute în contextul controverselor privind Decizia nr. 463, prin care Marian Neacșu a primit atribuția de a aviza proiecte de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere.

De ce trebuie Marian Neacșu să avizeze proiectele ministerelor

Întrebat de ce a fost necesară extinderea atribuțiilor vicepremierului, Radu Oprea a susținut că procedura nu reprezintă o noutate în funcționarea Executivului.

„Nu este așa. Și vă și spun de ce. Pentru că am fost secretar general în vechiul, al Guvernului în vechiul guvern și aceste atribuții existau și atunci și au existat și înainte”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că diferența față de guvernele precedente este legată de numărul vicepremierilor.

„La vicepremieri. Numai că erau mai mulți vicepremieri. Acum a apărut această discuție pentru că este un singur vicepremier și eu cred că e un lucru bun că am redus numărul vicepremierilor”, a afirmat Oprea.

Ministrul a argumentat că avizarea la nivelul vicepremierului permite corelarea pozițiilor exprimate de instituțiile implicate în elaborarea actelor normative.

„Pentru că are o vedere de ansamblu integratoare între atribuțiile diverselor ministere, pentru că întotdeauna ministerele în circuitul de avizare vin cu poziții, cu răspunsuri la amendamentele pe care le face fiecare dintre ministere. Și atunci trebuie să fie o persoană care să poate să integreze pozițiile, astfel încât documentul care intră pe masa guvernului în ședință de guvern să fie un document solid.”

Radu Oprea respinge ideea că autoritatea premierului ar fi diminuată

Întrebat dacă noile atribuții ale lui Marian Neacșu reprezintă o modalitate de a limita autoritatea lui Luca Niculescu, ministrul Apărării a respins această interpretare. „Sub nicio formă”, a răspuns Oprea.

El a invocat din nou precedentele administrative: „Lucrul acesta exista și înainte și domnul Bolojan a avut fix aceeași problemă, numai că erau mai mulți.”

Cum descrie colaborarea cu Luca Niculescu

Ministrul Apărării a caracterizat drept foarte bună relația dintre premier și membrii Cabinetului, atribuind un rol important stilului diplomatic al șefului Executivului.

„Premierul Luca Niculescu, cu diplomația care îl caracterizează, a știut să facă lucrul acesta și înainte, pentru că a răspuns de OECD, un proiect de țară, un proiect în care România și-a îndeplinit toate țintele și aici rolul personal, implicarea lui Luca Niculescu, cu stilul lui diplomatic de a vorbi cu fiecare dintre miniștrii, ne-a pus în formula să lucrăm și atunci eram patru partide.”

Radu Oprea a invocat colaborarea anterioară dintre ministere în procesul de aderare a României la OCDE, precizând că a lucrat în acest cadru și pe vremea când conducea Ministerul Economiei.

Ce spune despre relația dintre Guvern și Președinție

În aceeași intervenție, ministrul a fost întrebat și despre relația dintre președintele Nicușor Dan și PSD.

Oprea a evitat să interpreteze colaborarea instituțională în termeni de apropiere politică.

„Aici nu trebuie să fie vorba despre faptul că ești de stânga, de dreapta. E vorba despre administrație, este vorba despre cooperare interinstituțională, corectă, onestă. Din această perspectivă, colaborarea dintre cele două palate funcționează și funcționează foarte bine.”

Ministrul a adăugat că problemele de securitate, în special cele din regiunea Mării Negre, impun o colaborare strânsă între instituțiile statului.

Întrebat despre o eventuală candidatură a actualului președinte susținută de PSD la viitoarele alegeri prezidențiale, Oprea a apreciat că discuția este prematură și a subliniat că prioritățile imediate ale Guvernului sunt bugetul de stat și activitatea curentă.