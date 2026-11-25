Premierul a subliniat că siguranța femeilor și a fetelor nu trebuie privită ca un privilegiu, ci ca un drept pe care statul are obligația să îl garanteze. Acesta a vorbit despre formele de violență cu care se confruntă femeile, de la agresiunile fizice și intimidare până la control, încălcarea consimțământului și abuzurile din mediul digital.

„Nicio femeie nu trebuie să trăiască cu teamă, cu atât mai puțin în propria casă, acolo unde trebuie să se simtă în cea mai mare siguranță”, a declarat Luca Niculescu.

Șeful Executivului a enumerat printre progresele înregistrate în România consolidarea mecanismelor ordinelor de protecție, monitorizarea electronică a agresorilor și dezvoltarea serviciilor sociale și de sprijin pentru victime.

Acesta a amintit și adoptarea Legii 53 din 2025 privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl precedă, precum și aprobarea metodologiei unitare de colectare a datelor în acest domeniu.

„Și le cer colegilor din Guvern să ia cât mai repede toate măsurile de care este nevoie pentru aplicarea integrală a acestei legi, în special pentru aprobarea instrumentelor de evaluare și de gestionare a riscurilor. Știm foarte bine că nu este suficient să avem legi bune. Trebuie să avem capacitatea de a interveni la timp, înainte ca o situație de abuz să se transforme în tragedie”, a afirmat premierul.

Premierul cere o mai bună colaborare între instituții pentru protejarea victimelor

Luca Niculescu a insistat asupra necesității unei colaborări mai bune între instituțiile care au responsabilități în prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Acesta a menționat Poliția, Justiția, serviciile sociale, sistemul medical și școala, dar și colaborarea cu organizațiile societății civile.

Premierul a atras atenția și asupra importanței prevenirii, afirmând că educația privind respectul, egalitatea și demnitatea trebuie să înceapă încă din școală, dar și să fie susținută prin exemplele oferite în familie și comunitate.

„Școala are un rol esențial în a învăța pe tine ce înseamnă respectul, ce înseamnă egalitatea, ce înseamnă demnitatea. Dar aceste lucruri se învață și acasă, în familie, în comunitate, prin exemplele pe care noi, adulții, le dăm în viața de zi cu zi”, a spus acesta.

Șeful Guvernului le-a mulțumit celor care lucrează pentru sprijinirea și protejarea victimelor violenței domestice, subliniind că activitatea lor le ajută pe femei nu doar să iasă din situații de pericol, ci și să își recapete încrederea și să își reconstruiască viața.

„Rezultatele nu trebuie măsurate doar în statistici, ci în vieți salvate, în femei protejate, în tragedii pe care reușim să le prevenim”, a afirmat premierul.

Luca Niculescu: Violența împotriva femeilor este o problemă a întregii societăți

În finalul discursului, premierul s-a alăturat campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, care se desfășoară până pe 10 decembrie. Acesta a purtat o cravată portocalie, simbol al campaniei, și i-a îndemnat pe participanți să poarte, la rândul lor, un astfel de simbol.

Luca Niculescu a subliniat că bărbații au o responsabilitate aparte în combaterea violenței împotriva femeilor.

„Violența împotriva femeilor nu este o problemă a femeilor, este o problemă a întregii societăți, unde noi, bărbații, avem o responsabilitate aparte”, a declarat premierul, asigurând participanții de sprijinul Guvernului în acest domeniu.