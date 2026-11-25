Sorin Grindeanu a participat miercuri la Conferința „Parteneri pentru siguranță. Împreună împotriva violenței domestice”, organizată de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

Liderul PSD a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă victimele violenței domestice și despre responsabilitatea statului de a le asigura protecție și sprijin pe termen lung.

„Pentru un bărbat crescut într-o familie normală, care nu a văzut niciodată o mână ridicată împotriva unei femei, îmi este greu să concep cum poate cineva să transforme acasă – locul care ar trebui să fie cel mai sigur din lume! – într-un loc al terorii. Dar asta nu înseamnă că nu înțeleg teama, izolarea și, mai ales, curajul uriaș de care are nevoie o femeie ca să spună «Ajunge!»”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: O lege, oricât de bună ar fi, rămâne doar un prim pas

Președintele PSD a amintit activitatea Comisiei speciale comune „România fără violență domestică” și adoptarea, în acest an, a Legii privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced.

„Munca colegelor din această comisie (…) a contribuit decisiv la adoptarea, în acest an, a Legii privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Este o lege importantă, care arată că Parlamentul României a înțeles gravitatea acestui fenomen și a acționat. O lege, însă, oricât de bună ar fi, rămâne doar un prim pas”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a susținut că victimele violenței domestice au nevoie de intervenții rapide și coordonate, de la primul sprijin până la protecția pe termen lung, consiliere, asistență juridică și reintegrare socială.

Statul ar trebui să finanțeze inclusiv serviciile oferite de ONG-uri

Grindeanu consideră că statul trebuie să asigure un mecanism național de finanțare a serviciilor specializate pentru victime, inclusiv a celor furnizate de organizațiile neguvernamentale, în completarea serviciilor din sistemul de asistență socială.

„Greul nu mai trebuie lăsat doar pe victime! Este necesar ca statul român să acționeze și pe acest palier prin asigurarea unui mecanism național, transparent și predictibil de finanțare a serviciilor specializate pentru victime. Inclusiv a serviciilor furnizate de ONG-uri, complementar cu serviciile din sistemul de asistență socială”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a mai precizat că victimele infracțiunilor au nevoie de un sistem în care să se simtă protejate și respectate, iar persoanele care lucrează pentru protejarea lor trebuie să beneficieze de un sistem care să le faciliteze activitatea.

„O Românie fără violență domestică nu se construiește doar prin legi, ci prin instituții funcționale, prin parteneriate reale și prin voința noastră colectivă de a pune viața și demnitatea oamenilor pe primul loc”, a conchis liderul PSD.