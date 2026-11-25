Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, pe care o consideră „ridicolă”.

El susține că demersul făcut de USR, în colaborare cu PNL, nu poate opri controalele începute în sistemul sanitar și îi acuză pe reprezentanții USR că încearcă să distragă atenția de la problemele legate de achiziția vaccinurilor din perioada în care s-au aflat la guvernare.

„Dacă ești criticat de USR, sigur faci bine pentru România! Moțiunea ridicolă împotriva ministrului Sănătății scrisă de un urmărit penal nu poate opri controalele din Sănătate. USR în frunte cu Vlad Voiculescu mai bine le-ar explica românilor de unde plătim paguba de 3,2 miliarde de lei pentru tonele de vaccinuri contractate în mandatul lor, în loc să piardă timpul prin Parlament”, a scris Grindeanu.

Președintele PSD a legat demersul parlamentar de verificările pe care ministrul Alexandru Rogobete le-ar fi început în sistemul de Sănătate, referitoare la decontări, contracte, concursuri și cheltuirea banilor publici.

„Ministrul Rogobete a început să verifice decontări, contracte, concursuri și cheltuirea banilor publici din Sănătate. Exact acolo unde trebuie să existe transparență și responsabilitate. Are USR o problemă cu asta?! Dar cu voturile AUR, au o problemă?!”, a transmis liderul PSD.

El a subliniat că indiferent de rezultatul moțiunii dezbătute în Parlament, Rogobete trebuie să continue verificările din sistemul sanitar.

„Indiferent de rezultatul acestei moțiuni simple, ministrul Sănătății trebuie să continue cu și mai multă determinare. Nicio moțiune a useriștilor nu trebuie să oprească verificarea intereselor și a modului în care sunt cheltuiți banii românilor”, a conchis Sorin Grindeanu.

Rogobete, vizat de o moțiune simplă

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, vine miercuri în Parlament. El este vizat de o moțiune simplă depusă de PNL și USR, după ce oficialul a afirmat că mai multe medicamente apar în stocurile farmaciilor, deși mai mulți pacienți i-au scris că sunt deficite inclusiv la capitolul tratamentelor pentru pacienții oncologici.

Moțiunea a început la ora 10:00 și este dezbătută în plenul Camerei Deputaților.