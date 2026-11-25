În cadrul ediției de astăzi vor fi discuții despre negocierile tensionate care au loc în interiorul UE pentru bugetul pentru perioada 2028 – 2034 și ce șanse sunt să se ajungă la un compromis.

În cadrul emisiunii va fi dezbătut și raportul dur al lui Enrico Letta despre justiția română, precum și ce spune fostul premier italian, într-un interviu în exclusivitate pentru Economedia, că trebuie să facă România pentru a nu-și pierde competivitatea în cadrul UE.

G4Media și Economedia realizează în parteneriat emisiunea „Harta de impact”. În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează și arată publicului cum îi influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Jurnaliști cu experiență din cele două redacții aduc în prim-plan informații și teme relevante pentru public, fie că este vorba despre salariați, liber-profesioniști sau antreprenori. În fiecare ediție, în studio ajung oameni care pot explica, din interiorul domeniului lor, schimbările care influențează economia și societatea.