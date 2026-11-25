Alexandru Rogobete a lansat miercuri, de la tribuna Camerei Deputaților, mai multe atacuri la adresa PNL și USR, inițiatorii moțiunii simple care îl vizează.

„Pentru o secundă am crezut că sunt într-o sală de circ. Apoi, brusc, mi-am adus aminte că se află USR-ul în sală și unde este USR-ul nu poate fi decât circ. Dați-mi, vă rog voie, să fac câteva constatări. Trebuie să vă spun că am luat notă asupra textului moțiunii simple împotriva mea și m-am bucurat să constat că, dincolo de retorica politică, dincolo de atacurile la persoană și de interpretările greșite ale dumneavoastră, nu este demonstrată nici o abatere administrativă a mea care să justifice această moțiune”, a declarat ministrul Sănătății, în cadrul dezbaterii moțiunii simple.

„Ipocrizia este la cote maximale”

Alexandru Rogobete l-a criticat dur pe fostul premier, Ilie Bolojan, pentru că ar fi oprit finanțările pentru proiectele spitalicești înainte ca acestea să fie finalizate.

Replica ministrului Sănătății „Pare că vă e cam frică de rezultatul auditului” a stârnit huiduieli despre parlamentarii aflați în plen.

„O să fac publice toate rezultatele Corpului de Control și vă voi arăta toate cabinetele medicale private protejate de PNL-iști unde se decontează servicii medicale fictive din banii românilor. De asta vă e frică. Să vorbim puțin de PNRR și de investițiile în sănătate.

24 de șantiere aflate în construcție, 8 din ele finalizate, în 7 din ele se tratează deja pacienți. Și nu este meritul vostru ăsta”, a mai spus Rogobete.

Ministrul Sănătății are în față miercuri o moțiune simplă, inițiată de 70 de deputați ai PNL și USR, după un scandal legat de lipsa din farmacii a unor medicamente destinate pacienților oncologici.

„Mi-aș dori să manifestați această exigență și atunci când vine vorba despre situațiile de incompatibilitate sau despre controversele publice care îi privesc pe proprii dumneavoastră lideri. Standardele de integritate, dragi colegi de la USR, nu pot fi selective și nici nu se pot schimba în funcție de carnetul de partid.

Mi-e teamă însă că demersul dumneavoastră de astăzi a depășit orice limită a opiniei politice sau personale, pentru că în loc de argumente prezentați lozinci și acolo unde ar trebui să veniți cu soluții, este un mare semn de întrebare”, a mai adăugat Rogobete, cu referire la cel mai nou caz de incompatibilitate din USR, cel al fostului ministru al Apărării Radu Miruță.

Inițiatorii moțiunii simple i-au cerut lui Alexandru Rogobete demisia. În reacție, ministrul a spus că își va continua mandatul și chiar va rezolva problemele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Rogobete: N-ați găsit pe altul să vă scrie moțiunea?

Alexandru Rogobete a acuzat cele două partide care au inițiat moțiunea de cenzură că nu și-ar fi redactat singure moțiunea de cenzură, în interiorul grupurilor parlamentare și că Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății în perioada pandemiei de COVID-19, ar fi fost autorul textului.

„Cine vorbește despre sistemul de sănătate? USR? Urmăritul penal Vlad Voiculescu? Să vă aduc aminte oameni buni cine mă critică și despre ce responsabilitățiadministrative și politice trebuie să discutăm astăzi. N-ați găsit pe altul să vă scrie emoțiunea de cenzură decât pe unul urmărit penal pentru că a lăsat datorie românilor un miliard de euro pentru vaccinuricumpărate pentru patru generații? Atât s-a putut? Domnule, domnul Vlad Voiculescu vorbește în spațiu public despre o platformă destinată lipsei medicamentelor, pe care o prezintă ca fiind o mare, mare realizare în mandatul lui la Ministerul Sănătății”, a declarat ministrul Sănătății.