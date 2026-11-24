Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți pe platforma Facebook publicarea în transparență decizională a unui proiect de act normativ care prevede extinderea listei medicamentelor decontate de stat.

Potrivit acestuia, este a treia actualizare inițiată în ultimele 12 luni, bilanțul cumulat al celor trei demersuri ajungând la 97 de molecule noi și 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice.

În oncologie, proiectul include tratamente pentru cancerele pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial și de col uterin, precum și pentru mielom multiplu, leucemie mieloidă acută și anumite limfoame.

O noutate este propunerea de compensare a primei terapii țintite pentru tumorile desmoide, o afecțiune rară pentru care opțiunile terapeutice sunt limitate.

În categoria bolilor rare sunt vizate tratamente pentru distrofia musculară Duchenne, boala Pompe, fenilcetonurie și amiloidoza ereditară.



Medicamente noi pentru afecțiuni cardiace, neurologice și renale

Proiectul prevede extinderea opțiunilor terapeutice și pentru pacienții cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemie familială homozigotă și hipertensiune arterială pulmonară.

În neurologie, sunt avute în vedere anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament și miastenia gravis generalizată.

Alte medicamente vizează deficitul de hormon de creștere, inclusiv la copii și adolescenți, hipoparatiroidismul cronic, sindromul Cushing, bolile renale cronice asociate diabetului de tip 2, colita ulcerativă și colangita biliară primară.

Lista propusă include și terapii pentru persoanele cu HIV, prevenirea și tratarea infecțiilor cu citomegalovirus la pacienții transplantați, precum și tratamente pentru imunodeficiențe secundare, inclusiv la copii.

Compensare de 90% pentru un tratament destinat pacienților cu BPOC

O altă modificare anunțată privește pacienții diagnosticați cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).

Pentru unul dintre medicamentele utilizate în această afecțiune, nivelul compensării ar urma să crească de la 50% la 90% din prețul de referință.

Ministerul propune și măsuri pentru asigurarea continuității tratamentului în cazul altor nouă medicamente deja compensate, utilizate în insuficiența cardiacă, scleroza multiplă, hepatita C, dermatita atopică, depresia rezistentă la tratament și afecțiuni oftalmologice, inclusiv edemul macular diabetic.

O nouă boală rară, inclusă în programul național de tratament

Proiectul prevede, în premieră, includerea mucopolizaharidozei de tip VI, cunoscută și drept sindromul Maroteaux-Lamy, în Programul național de tratament pentru boli rare.

Pacienții diagnosticați cu această afecțiune ar urma să beneficieze de acces la terapia de substituție enzimatică.

„Doar prin astfel de măsuri concrete putem îmbunătăți accesul oamenilor la tratament”, a transmis Alexandru Rogobete.

Modificările sunt, deocamdată, în etapa de transparență decizională, astfel că introducerea efectivă a noilor medicamente pe lista celor gratuite și compensate depinde de adoptarea și intrarea în vigoare a actului normativ.