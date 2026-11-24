Compania pregătește schimbări majore în infrastructura tehnică și în procedurile de intervenție, potrivit unor documente interne consultate de Reuters.

Guverne, companii aeriene și instituții financiare, afectate de avarie

Incidentul, produs în perioada 12 – 13 noiembrie, a perturbat funcționarea mai multor servicii Microsoft, inclusiv Exchange Online, Outlook, Teams, asistentul Copilot și alte aplicații din suita Microsoft 365.

Consecințele au fost resimțite de instituții guvernamentale din Australia, Japonia și Statele Unite, dar și de companii financiare și operatori aerieni, ale căror activități și comunicații au fost afectate.

Microsoft a atribuit incidentul unei defecțiuni de scalabilitate din Windows, introdusă în luna iulie și nedetectată până la producerea avariei.

Compania a precizat că problema nu a fost provocată de un atac cibernetic și nici de agenți de inteligență artificială. Directorul general Satya Nadella și-a cerut public scuze pentru perturbarea serviciilor.

Cea mai gravă întrerupere din istoria Exchange Online

Jason Henderson, președintele diviziei M365 Core, a descris incidentul, într-un memorandum adresat angajaților, drept cea mai gravă întrerupere din istoria Exchange Online în ceea ce privește impactul asupra clienților.

Potrivit acestuia, niciodată atât de mulți utilizatori nu rămăseseră fără acces la e-mail pentru o perioadă atât de lungă.

Documentele interne consultate de Reuters arată și dificultăți semnificative în coordonarea intervenției tehnice.

Inginerii au schimbat peste 11.000 de mesaje în 11 conversații separate pe Teams, în timp ce informațiile necesare diagnosticării erau distribuite între mai multe sisteme interne.

Amanda Silver, vicepreședinte Microsoft, a descris situația drept o intervenție desfășurată într-un context de confuzie operațională, în care echipele au întâmpinat dificultăți în centralizarea informațiilor și deciziilor.

Obiectivul Microsoft: rezolvarea avariilor globale în maximum 60 de minute

Prin programul „Code Red”, Microsoft urmărește reducerea timpului de recuperare a serviciilor și prevenirea unor incidente similare.

Planul include cinci direcții prioritare, printre care gestionarea încărcării sistemelor, separarea geografică a traficului și dezvoltarea unor mecanisme mai rapide de restabilire a funcționării.

Compania și-a stabilit obiectivul ca viitoarele incidente majore să poată fi remediate la nivel mondial în cel mult o oră.

Microsoft intenționează să utilizeze și agenți de inteligență artificială pentru analizarea datelor tehnice și identificarea mai rapidă a defecțiunilor.

Actualizările urgente ajungeau uneori la toți utilizatorii abia după șase zile

Documentele interne evidențiază și întârzieri în distribuirea actualizărilor critice.

Într-un incident separat, o remediere urgentă a avut nevoie de cinci până la șase zile pentru a fi implementată la nivel mondial.

Conducerea Microsoft consideră că, în cazul celor mai grave vulnerabilități de securitate, intervalul dintre identificarea problemei și distribuirea sigură a soluției ar trebui redus la o oră.

Jason Henderson a anunțat întâlniri zilnice cu responsabilii infrastructurii Microsoft 365 și evaluări săptămânale ale progreselor.

Un purtător de cuvânt al companiei a transmis agenției Reuters că echipele continuă să lucreze după restabilirea serviciilor, pentru aplicarea măsurilor rezultate din analiza incidentului.