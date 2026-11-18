Problemele au afectat NSANet, rețeaua prin care angajații agenției americane de informații comunică date clasificate, arată Associated Press, citând un oficial din domeniul apărării care a vorbit sub protecția anonimatului. NSA a confirmat incidentul, dar a precizat că operațiunile esențiale pentru securitatea națională nu au fost întrerupte.

„Agenția Națională de Securitate a înregistrat o degradare temporară a serviciilor în timpul unor lucrări obișnuite de mentenanță, programate anterior”, a transmis instituția.

Reprezentanții NSA au explicat că infrastructura dispune de sisteme de rezervă, concepute pentru menținerea activității atât în timpul intervențiilor tehnice, cât și în cazul unor defecțiuni neprevăzute. Agenția nu a oferit informații suplimentare despre cauza exactă a incidentului sau despre amploarea problemelor.

Probleme informatice în lanț la bănci, aeroporturi și Apple

Incidentul NSA vine după o serie de defecțiuni care au afectat servicii importante din Statele Unite. Vineri, o suprasolicitare a sistemului de control al traficului aerian a dus la suspendarea temporară a zborurilor pe teritoriul american. Luni, o eroare software la JPMorgan Chase a provocat întârzieri în procesarea tranzacțiilor bancare. Problemele au fost resimțite și de clienții altor instituții financiare, inclusiv în cazul transferurilor prin Zelle.

Compania aeriană United Airlines s-a confruntat, la rândul său, cu o defecțiune internă care a întârziat plecarea unor avioane. Marți, Apple a confirmat întreruperi complete ale serviciilor Apple Music, App Store și AppleCare, produse după o actualizare internă.

Marco Rubio: Nu există dovezi privind un atac cibernetic

Oficialii administrației Trump susțin că, până în prezent, nu există indicii că aceste incidente ar avea o cauză comună sau că ar fi fost provocate intenționat. Secretarul de stat Marco Rubio, care îndeplinește și funcția de consilier pentru securitate națională, a declarat că autoritățile nu au dovezi care să indice implicarea hackerilor, a grupărilor criminale sau a unui stat străin. Rubio a recunoscut că apariția repetată a unor asemenea probleme este îngrijorătoare, dar a subliniat că defecțiunile sunt distincte și au cauze diferite.

Jay Clayton, directorul comunității americane de informații, a pus dificultățile pe seama actualizărilor tehnice efectuate într-o perioadă scurtă de instituții publice și companii private. Potrivit acestuia, multe organizații încearcă să remedieze vulnerabilitățile unor sisteme vechi, care nu mai funcționează corespunzător alături de tehnologiile actuale.

Inteligența artificială accelerează descoperirea vulnerabilităților

Senatorul democrat Mark Warner, vicepreședintele Comisiei pentru Informații din Senatul SUA, a atras atenția asupra presiunii create de dezvoltarea inteligenței artificiale. Tehnologia permite identificarea rapidă a vulnerabilităților dintr-un număr foarte mare de sisteme informatice. Companiile și instituțiile sunt astfel nevoite să instaleze actualizări de securitate într-un ritm tot mai alert. Warner consideră că aceste intervenții simultane pot suprasolicita infrastructuri care nu au fost proiectate pentru asemenea schimbări. Senatorul a precizat că investigațiile trebuie să continue, dar dovezile disponibile până acum indică lucrări legitime de securizare a sistemelor, nu atacuri informatice.