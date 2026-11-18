Incidentul a provocat perturbări în funcționarea infrastructurii IT interne, însă activitățile operaționale și producția de petrol și gaze nu au fost afectate, potrivit Reuters.

Atacul cibernetic a afectat sistemele informatice interne

Compania Equinor a confirmat marți, 17 noiembrie, că unele dintre sistemele sale IT au fost vizate de un atac informatic, precizând că a luat măsuri pentru neutralizarea acestuia.

Reprezentanții grupului au transmis că nu există indicii potrivit cărora atacatorii ar fi reușit să sustragă date. De asemenea, compania a subliniat că producția și operațiunile sale se desfășoară în continuare.

Incidentul a avut însă consecințe asupra utilizării unor aplicații și sisteme informatice interne, potrivit agenției norvegiene de presă NTB, care citează informații furnizate de companie.

Un angajat Equinor, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru Reuters, a declarat că sistemul intern de poștă electronică al grupului nu funcționa.

Un purtător de cuvânt al companiei a refuzat să ofere informații suplimentare despre natura atacului sau despre amploarea sistemelor afectate.

Autoritatea norvegiană de securitate oferă asistență

Autoritatea Națională de Securitate din Norvegia (NSM) a confirmat că este la curent cu incidentul informatic de la Equinor.

Instituția a precizat că oferă sprijin companiei, în funcție de necesități.

Atacul survine într-un context de intensificare a amenințărilor cibernetice la adresa companiilor și infrastructurilor strategice din Norvegia.

Luna trecută, NSM a ridicat evaluarea riscului de atacuri cibernetice la nivelul patru din cinci, avertizând populația să fie pregătită pentru posibilele consecințe ale unor incidente care ar putea afecta infrastructura critică, inclusiv alimentarea cu apă și energie electrică.

Potrivit autorității, numărul operațiunilor cibernetice reușite împotriva companiilor norvegiene s-a triplat în ultimele șase luni.

Un reprezentant al NSM a apreciat că incidentul de la Equinor confirmă nivelul ridicat al amenințării cibernetice semnalat anterior.

Producția de petrol și gaze nu a fost întreruptă

Equinor ocupă o poziție strategică pe piața energetică europeană, fiind cel mai mare furnizor de gaze naturale de pe continent.

Deși atacul a perturbat unele instrumente informatice utilizate de angajați, compania a comunicat că nu au fost afectate instalațiile operaționale și nici producția de hidrocarburi.