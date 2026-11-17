Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române a transmis marți faptul că retragerea unor aparate radar din utilizare nu are legătură cu un presupus atac informatic asupra acestora.

Polițiștii rutieri acționează, la nivel național, cu peste 700 de aparate radar funcționale.

Unele dintre acestea au fost retrase temporar din utilizare pentru verificări și evaluări tehnice, în vederea asigurării acurateței constatărilor în trafic.

Totuși, această situație nu este consecința unui atac informatic, informează autoritățile.

În urma evaluărilor, se va stabili dacă aparatele respective mai pot fi utilizate.

De asemenea, retragerea temporară nu presupune casarea acestora.