Potrivit anunțului făcut marți de Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook, măsura a fost stabilită în urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei de Oncologie din Ministerul Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Proiectul de ordin se află în transparență decizională și urmărește dezvoltarea medicinei oncologice personalizate, prin identificarea markerilor tumorali și alegerea tratamentelor în funcție de caracteristicile fiecărei tumori.

Șase noi categorii de cancer incluse în programul de testare genetică

Concret, noile investigații propuse pentru decontare vizează următoarele afecțiuni:

– Cancer tiroidian medular – testări RET și NTRK 1, 2 și 3;

– Colangiocarcinom (cancer al căilor biliare) – testări FGFR2 și IDH1;

– Tumori stromale gastrointestinale (GIST) – testări PDGFRA și NTRK 1, 2 și 3;

– Melanom malign – testări BRAF V600 și PD-L1;

– Cancer de prostată – testări BRCA1 și BRCA2;

– Cancer scuamos al capului și gâtului – testarea expresiei PD-L1.

Rezultatele testelor, în maximum 10 zile lucrătoare

Potrivit ministrului Sănătății, extinderea testării genetice va permite stabilirea unui diagnostic molecular mai precis, identificarea terapiilor țintite și a imunoterapiilor potrivite, precum și adaptarea tratamentului la profilul biologic al tumorii.

Proiectul prevede și termene clare pentru transmiterea rezultatelor, de regulă în maximum 10 zile lucrătoare, astfel încât pacienții să poată beneficia mai rapid de tratamentul adecvat.

Alexandru Rogobete a subliniat că această măsură reprezintă un pas important pentru creșterea accesului pacienților oncologici la servicii medicale moderne și la tratamente personalizate.

Ministrul a mulțumit echipelor din Ministerul Sănătății și CNAS, precum și președintei instituției, Larisa Mezinu-Bălan, pentru implicarea în elaborarea proiectului.

Noile testări sunt, în acest moment, propuse printr-un proiect de ordin aflat în transparență decizională, iar data estimată pentru începerea decontării este 1 ianuarie 2027.