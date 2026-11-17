Ce n-a reușit Franța în 200 de ani, PSD vrea să facă până în martie 2027. Reforma administrativă provoacă revoltă în partid.

Comasarea comunelor mici, miezul planului pentru reforma administrativă, ar putea costa PSD mai mult decât pe oricine altcineva, scrie publicația maghiară Maszol.

Surse politice estimează că partidul ar pierde aproximativ 230 de primării din cele circa 400 de localități vizate, în timp ce PNL ar pierde în jur de 150.

Revoltă în PSD, atac la UDMR

Paul Stănescu, liderul PSD Olt, se numără printre adversarii proiectului. Liderii locali se tem că activiștii rămași fără funcții ar putea trece în masă la AUR. Deputatul Lucian Morar a anunțat vineri că pleacă din PSD, după ce Dragoș Benea a propus ca Maramureșul să intre într-o regiune condusă de la Cluj, împreună cu Bistrița-Năsăud și Sălaj. „Nu voi fi niciodată de acord cu desființarea administrativă a județului Maramureș”, a spus Morar.

Sorin Grindeanu susține că reforma e necesară pentru reducerea cheltuielilor.

Potrivit informațiilor din presă, într-o ședință a conducerii partidului l-a atacat pe UDMR: „Nu pot exista două seturi de reguli, după care unii să fie în situații privilegiate”.

Planul ar putea viza localități de până la 5.000 de locuitori și exclude referendumurile locale. Pentru că nu are majoritate în Parlament, PSD vrea să-l adopte prin asumarea răspunderii.

Ce spun ceilalți

Kelemen Hunor cere ca orice comasare să fie decisă doar prin referendum local. Gheorghe Falcă (PNL) spune că PSD vrea să devină „partid-stat” și se opune asumării răspunderii. Vladimir Petruț, primarul liberal din Cavnic, a amenințat la început cu un referendum pentru independența Maramureșului, apoi a dat înapoi: „Nu vreau să scrie Cluj-Napoca în buletinul meu”.

Emil Boc ar accepta varianta cu 15 județe și a amintit de planul lui din 2011: 8 regiuni, cu Harghita și Covasna separate. Dominic Fritz a numit proiectul PSD o „bâlbâială” și un „teatru”.

Lecția Franței

Economistul Victor Giosan, fost consilier de stat în Cancelaria premierului Ilie Bolojan, spune că o asemenea reformă a eșuat în multe țări. „Franța, de exemplu, nu a reușit deloc în ultimii 200 de ani să facă această reformă”, a declarat el.

Francezii au ales în schimb cooperarea între comune. Giosan nu înțelege termenul din martie 2027 și crede că PSD încearcă să ajungă la alegătorii PNL și USR, pentru care subiectul e popular.