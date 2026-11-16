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Liderul senatorilor UDMR, despre reforma teritorială propusă de PSD: Nu poți lua o asemenea decizie dintr-un birou din București

Liderul senatorilor UDMR, Turos Lóránd, a criticat luni reforma administrativ-teritorială propusă de PSD, subliniind că o astfel de măsură pune în pericol interesele fiecărei comunități locale. „Nu poți lua o asemenea decizie dintr-un birou din București, să redesenezi localitățile din România cu creionul colorat, fără să întrebi oamenii”, a spus acesta.
Liderul senatorilor UDMR, despre reforma teritorială propusă de PSD: Nu poți lua o asemenea decizie dintr-un birou din București
Liderul senatorilor UMDR, Turos Lóránd. Fotograf: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Diana Nunuț
16 nov. 2026, 15:00, Politic
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Liderul senatorilor UDMR, Turos Lóránd, a criticat luni propunerea PSD privind reforma administrativ-teritorială, subliniind că aceasta pune în pericol interesele fiecărei comunități locale și că nu poate fi realizată fără o analiză tehnică riguroasă, fără consultarea comunităților afectate și fără referendum.

„Comunitățile locale nu pot fi tratate ca simple cifre într-un tabel și nici reorganizate fără a ține cont de realitățile și de voința oamenilor care trăiesc acolo. O reformă administrativ-teritorială făcută fără o analiză strictă, tehnică și fundamentată, fără referendum și fără să-i întrebi pe locuitorii afectați reprezintă o încălcare gravă a principiilor democratice, a legilor și a standardelor internaționale. Nu poți lua o asemenea decizie dintr-un birou din București, să redesenezi localitățile din România cu creionul colorat, fără să întrebi oamenii care vor suporta direct consecințele. Comunitățile locale trebuie să aibă dreptul să decidă asupra propriului viitor”, a afirmat liderul senatorilor UDMR.

El a adus în discuție și faptul că în spațiul public, pragurile privind comasarea localităților s-au schimbat în mod repetat.

„Mai întâi s-a vorbit despre comasarea localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori, apoi pragul a crescut la 3.000, iar ulterior la 5.000. Se aruncă în spațiul public tot felul de idei, fără o analiză serioasă și fără o fundamentare reală. Acesta este un heirupism dus la extrem, nu o reformă. O reformă atât de importantă nu se poate face prin improvizații și decizii luate în grabă. Avem nevoie de muncă profesionistă, de date concrete și de o analiză temeinică, pentru a putea vorbi despre rezultate reale și beneficii pentru cetățeni”, a precizat Turos Lóránd.

Liderul senatorilor UDMR a mai atras atenția că fără consultare publică și fără o fundamentare solidă, reforma teritorială riscă să îndepărteze administrația de cetățeni, în loc să o apropie de aceștia.

Liderul deputaților UDMR critică propunerea privind reorganizarea teritorială: Ne deranjează, în primul rând, neseriozitatea abordării

Și liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a criticat propunerea PSD privind reorganizarea teritorială.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, el a enumerat aspectele care nemulțumesc partidul, printre care și schimbarea repetată a criteriilor privind reorganizarea localităților.

„Ne deranjează, în primul rând, neseriozitatea abordării. Au început cu 1.500, a doua zi au zis 3.000, a treia zi au zis 5.000. Deci nu cred că se poate aborda o temă atât de importantă în această manieră. Nu suntem de acord că această reformă administrativă să se facă numai cu luarea în considerare a regulii numerice. Sunt specificități, particularități istorice, geografice și etnice care trebuie să fie luate în considerare când faci o asemenea reformă. A treia chestiune care ne deranjează este că au anunțat colegii de la Partidul Social Democrat că vor să facă această reformă prin asumarea răspunderii. Nu se poate face așa ceva”, a explicat Csoma Botond. 

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