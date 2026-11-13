Nemulțumiri în UDMR privind reforma teritorială. Csoma Botond: Votăm moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru reformă

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a afirmat vineri, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că formațiunea ar vota „fără doar și poate” o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu, dacă reforma administrativ-teritorială va fi adoptată prin asumarea răspunderii în Parlament.

În intervenția de la Antena 3 CNN, liderul deputaților UDMR a enumerat aspectele care nemulțumesc partidul, printre care și schimbarea repetată a criteriilor privind reorganizarea localităților.

„Ne deranjează, în primul rând, neseriozitatea abordării. Au început cu 1.500, a doua zi au zis 3.000, a treia zi au zis 5.000. Deci nu cred că se poate aborda o temă atât de importantă în această manieră. Nu suntem de acord că această reformă administrativă să se facă numai cu luarea în considerare a regulii numerice. Sunt specificități, particularități istorice, geografice și etnice care trebuie să fie luate în considerare când faci o asemenea reformă. A treia chestiune care ne deranjează este că au anunțat colegii de la Partidul Social Democrat că vor să facă această reformă prin asumarea răspunderii. Nu se poate face așa ceva”, a explicat Csoma Botond.

Botond: Nu poți să faci o reformă și să nu iei în considerare și elementele etnice

El nu a precizat cu ce formațiuni parlamentare ar putea colabora UDMR în vederea inițierii unei eventuale moțiuni dacă reforma se va face prin asumarea răspunderii în Parlament, dar a exclus categoric o eventuală asociere cu AUR.

„Noi nu discutăm cu Partidul AUR. Nu vrem să avem nicio legătură cu AUR. Vom vedea la momentul respectiv. Sunt și alte partide în Parlamentul României în afară de AUR, har Domnului”, a declarat Csoma Botond.

„Avem peste un milion de maghiari în această țară. Nu poți să faci o reformă și să nu iei în considerare și elementele etnice și particularitățile istorice și geografice”, a conchis liderul deputaților UDMR.

Ce presupune reforma administrativ-teritorială propusă de PSD

Reorganizarea administrativ-teritorială propusă de PSD vizează reducerea numărului de administrații locale prin comasarea unor comune și orașe. Unul dintre scenariile prezentate de PSD ia în calcul comunele cu mai puțin de 3.000 de locuitori și orașele care nu ating pragul de 10.000 de locuitori.

Printre criteriile discutate pentru reorganizare se numără populația, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, legăturile de transport și accesul la servicii publice.