George Simion: Nicușor Dan a vrut ca Ilie Bolojan să nu mai fie premierul României. S-a implicat direct

„Considerăm afirmațiile sale ca fiind scandaloase. Considerăm că a depășit orice limită. Poziția noastră este că Nicușor Dan minte de foarte, foarte multe ori”, a declarat George Simion, vineri, 13 noiembrie.

Liderul AUR a susținut că președintele ar fi avut un rol decisiv în criza politică din acest an și în succesiunea de încercări de formare a unui nou guvern.

„Nicușor Dan a vrut ca Ilie Bolojan să nu mai fie premierul României. S-a implicat direct în demiterea lui Ilie Bolojan. S-a implicat direct ca Veștea să fie premier”, a afirmat Simion.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026, în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD, AUR și PACE – Întâi România. Moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, patru voturi „împotrivă” și trei voturi anulate, în condițiile în care pentru demiterea Executivului erau necesare 233 de voturi. Parlamentarii PNL, USR și UDMR nu au participat la vot.

Acesta a continuat, susținând că șeful statului ar fi pregătit din timp numirea actualului premier, Luca Niculescu, și că desemnarea lui Siegfried Mureșan ar fi fost doar o etapă intermediară.

„Pe tot parcursul acelor încercări penibile a pus la cale apoi desemnarea lui Siegfried Mureșan, știind că nu o să treacă, pentru ca ulterior să-l propună pe Luca Niculescu, știind că îl va propune pe Luca Niculescu dinainte”, a declarat liderul AUR.

Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a dat ordin pentru blocarea unui protest

Un alt punct al atacului lansat de liderul AUR privește manifestația de susținere a lui Călin Georgescu, programată pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în București.

George Simion susține că președintele ar fi intervenit pe lângă instituțiile statului pentru a împiedica organizarea unei manifestații de amploare.

„A implicat toate instituțiile statului, nimeni nu are curaj să vorbească despre asta. Repet, a dat ordin ca să nu existe o manifestație mare, amplă de susținere a lui Călin Georgescu”, a afirmat liderul AUR.

Simion a reluat astfel acuzațiile formulate în ultimele zile privind o presupusă intervenție a Palatului Cotroceni în organizarea protestului.

Președintele Nicușor Dan a negat categoric această acuzație, iar Administrația Prezidențială a respins anterior informațiile vehiculate de liderul AUR.

„Împăratul este gol”. George Simion susține că președintele și-a depășit rolul constituțional

În continuarea declarațiilor, George Simion a susținut că Nicușor Dan nu mai respectă rolul de mediator între instituțiile statului și că acțiunile sale contrazic mesajele publice despre dialogul cu alegătorii opoziției.

„El și-a depășit mandatul de mediator”, a spus Simion, acuzându-l pe președinte că vorbește conciliant despre votanții AUR, dar îi jignește prin acțiunile sale.

Liderul AUR i-a îndemnat pe români să analizeze evenimentele politice din ultimele luni și să tragă propriile concluzii.

„Sper ca românii să gândească cu mintea lor și să aprecieze ei, având în vedere tot ce s-a întâmplat, dând lucrurile înapoi și să vadă că ne minte”, a afirmat Simion.

El și-a încheiat atacul cu o referire la povestea „Hainele cele noi ale împăratului”, folosind expresia „Împăratul este gol” pentru a-l critica pe șeful statului.

„Nu mă voi opri din a spune ceea ce vedem noi ca fiind adevărat. Împăratul este gol. Ca lumea să deschidă ochii și să vadă acest lucru”, a declarat George Simion.