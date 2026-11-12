George Simion anunță un protest AUR în fața Primăriei Capitalei

Într-o postare pe Facebook, George Simion i-a îndemnat pe participanți să vină cu steaguri tricolore și să nu recurgă la violență. Liderul AUR a precizat că manifestația are loc în ziua de Lăsatul Secului.

Simion a afirmat că protestul este un răspuns la ceea ce a numit un atac la libertatea adunărilor publice din partea lui Ciprian Ciucu.

„Față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu, sâmbătă la ora 10:00 are loc un protest în fața Primăriei București”, a scris liderul AUR.

El a mai spus că circa 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați, inclusiv americani, vor observa sâmbătă la București dacă libertatea de exprimare este respectată în România.

Totodată, liderul AUR a anunțat că, de vineri până duminică, partidul organizează la Parlament dezbateri, conferințe și cursuri pentru membri, „ca răspuns la venirea Ursulei și a lui Guy Verhofstadt”.

Protest anunțat în fața Camerei Deputaților

El a mai transmis că, joi, Nicolae Voiculeț va participa la o nouă ședință de ordine publică la Primărie privind protestul de sâmbătă anunțat pentru ora 14.00.

Anterior, George Simion a declarat că mitingul anunțat de partidul său va avea loc în orice circumstanțe, sâmbătă, de la ora 14.00, în fața Camerei Deputaților.

„Să nu se joace cu focul aiurea, pentru că e dreptul românilor de a protesta pașnic. Să nu încerce să infiltreze oameni violenți în rândul participanților și să creeze diversiuni, pentru că este sarcina forțelor de ordine, a jandarmeriei, a poliției, a primăriei capitalei să se ocupe de liniștea publică. (…) Noi ne asumăm participarea și cu toate că toți membrii AUR, așa cum am făcut îndemnul, vor fi sâmbătă acolo, în fața Camerei Deputaților și după aceea, dacă ni se asigură condițiile legale, la arestul central”, a declarat, în 9 noiembrie, președintele AUR, la Gândul.

George Simion anunța săptămâna trecută că toți membrii AUR vor fi prezenți, între 14 și 15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării lui Călin Georgescu.