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Fifor: Statul și-a transferat dificultățile financiare asupra antreprenorilor. Firmele care au făcut lucrări n-au primit banii, dar s-au trezit cu ANAF la ușă

Statul nu poate cere disciplină fiscală atunci când el însuși este rău-platnic, spune deputatul PSD Mihai Fifor. Potrivit acestuia, statul nu a plătit firmele care au făcut lucrări pentru primării, consilii județene sau spitale nu au primit banii, dar s-au trezit cu ANAF la ușă.
Fifor: Statul și-a transferat dificultățile financiare asupra antreprenorilor. Firmele care au făcut lucrări n-au primit banii, dar s-au trezit cu ANAF la ușă
Mihai Fifor/sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
12 nov. 2026, 07:34, Politic
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Mihai Fifor vorbește joi, într-o postare pe Facebook, de o „contradicție profundă” în felul în care statul guvernat de Ilie Bolojan a ajuns să se raporteze la mediul de afaceri.

„A pretinds firmelor să-și achite taxele la zi, dar a întârziat voit luni întregi să plătească lucrările și serviciile pe care tot el le-a contractat. A cerut responsabilitate fiscală, uitând să manifeste aceeași responsabilitate față de cei care muncesc, investesc și produc. Iar această ticăloșie are consecințe economice cât se poate de concrete”, susține Fifor.

Acesta spune că Guvernul Bolojan a „blocat economia printr-o combinație de taxe majorate, investiții încetinite și plăți amânate”.

„Practic, statul și-a transferat propriile dificultăți financiare asupra antreprenorilor, obligându-i să suporte costul facturilor neachitate. Firme care au executat lucrări pentru primării, consilii județene sau spitale s-au trezit fără banii cuveniți, dar cu ANAF la ușă, cerându-le să-și plătească taxele”, adaugă Mihai Fifor.

Fifor: „Blocajele s-au propagat în lanț”

Social-democratul arată că blocajele s-au propagat în lanț: furnizori neplătiți, investiții amânate, firme decapitalizate, locuri de muncă puse în pericol.

„Nu poți însănătoși finanțele publice sufocând economia care le alimentează. Tocmai de aceea, deblocarea firmelor și reducerea datoriilor statului față de mediul de afaceri au fost obiective explicite cu care PSD a intrat la guvernare, înscrise în Programul de guvernare”, mai spune deputatul.

El susține că, prin mecanismul de compensare cerut de PSD și pus în aplicare de Ministerul Finanțelor, până la 2 miliarde de lei din datoriile restante ale autorităților locale și spitalelor către firme pot fi compensate cu obligațiile fiscale ale acestora.

„Nu vorbim despre cheltuieli noi. Vorbim despre datorii existente, pe care statul trebuie să și le onoreze. Iar dimensiunea problemei este uriașă: potrivit ministrului Finanțelor, peste 97% din arieratele statului se regăsesc la nivelul primăriilor, consiliilor județene și spitalelor locale”, transmite Fifor.

El arată că autoritățile eligibile au termen până la 25 noiembrie pentru depunerea cererilor și că banii se împart în ordinea în care sosesc cererile, până la epuizarea celor 2 miliarde de lei.

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