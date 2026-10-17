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Mihai Fifor, avertisment despre economia României: „Jucăm all-in. Nu e loc de erori”

Deputatul PSD Mihai Fifor susține că relansarea economiei trebuie să fie una dintre prioritățile fundamentale ale viitoarei guvernări și avertizează că România nu își mai permite experimente politice sau noi măsuri care să afecteze investițiile și consumul.
Mihai Fifor, avertisment despre economia României: „Jucăm all-in. Nu e loc de erori”
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Valentina Sarosi
Oana Antipa
17 oct. 2026, 08:40, Politic
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Social-democratul afirmă că țara noastră se află într-o „cursă contra cronometru”.

Fifor: Economia românească se află într-un punct critic

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook, Mihai Fifor afirmă că viitorul Executiv trebuie să pună relansarea economică în centrul programului său, argumentând că, în lipsa creșterii economice, statul nu va putea susține venituri, servicii publice și investiții.

„România nu mai are timp de pierdut. Suntem într-o cursă contra cronometru”, susține parlamentarul PSD.

Fifor critică politica economică din perioada precedentă, pe care o numește „Zodia Bolojan”, și afirmă că firmele românești au fost afectate de fiscalitate, majorarea costurilor și scăderea consumului.

În susținerea afirmațiilor sale, social-democratul invocă scăderea producției industriale cu 3,4% în primele opt luni ale anului și reculul de 4,4% al industriei prelucrătoare. De asemenea, el indică existența a peste 520.000 de șomeri și o rată a șomajului în rândul tinerilor de peste 30%.

Investițiile străine, unul dintre semnalele de alarmă invocate de Fifor

Un alt motiv de îngrijorare indicat de liderul PSD Arad îl reprezintă investițiile străine directe. Potrivit cifrelor BNR citate de Fifor, acestea ar fi coborât în primele opt luni din 2026 de la 5,66 miliarde de euro la 2,12 miliarde de euro, ceea ce ar reprezenta o scădere de 62,5% față de perioada similară a anului trecut.

Fifor reclamă și costurile ridicate suportate de companii pentru energie și transport și susține că acestea reduc competitivitatea producătorilor români pe piața europeană.

În opinia sa, România are nevoie de „energie la prețuri competitive, stabilitate fiscală și de garanția că anul 2027 nu va aduce noi majorări de taxe”.

„Jucăm all-in. Nu e loc de erori”

Social-democratul consideră că fondurile disponibile prin programul SAFE ar trebui folosite inclusiv pentru dezvoltarea capacităților industriale, transfer de tehnologie și integrarea companiilor românești în lanțurile europene de producție.

În același timp, Fifor afirmă că bugetul pentru 2027 va reprezenta primul test important pentru noua orientare economică și cere reluarea investițiilor, accelerarea proiectelor finanțate prin PNRR și fonduri europene și măsuri pentru susținerea capitalului românesc.

El susține că PSD și-a condiționat participarea la guvernare de o schimbare a politicilor economice, rezumată prin „stimulare economică în locul austerității” și „predictibilitate în locul improvizației fiscale”.

Mesajul se încheie cu un avertisment adresat clasei politice.

„Un lucru e cert: jucăm all-in. Nu e loc de erori, nu e loc de strategii electorale. România trebuie întoarsă de pe buza prăpastiei”, afirmă Fifor.

Deputatul PSD adaugă că politicienii care, în actualul context, continuă „cu ifose și fițe politice și cu calcule electorale” nu acționează în interesul țării.

„Noi avem un pariu de câștigat. Cel cu noi înșine. Și ceasul ticăie deja”, își încheie Mihai Fifor mesajul.

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