Social-democratul Adrian Câciu a reacționat vineri la informațiile prezentate de Ministerul Finanțelor privind obligațiile de plată ale statului român. Fostul ministru susține că valoarea acestora depășește estimările sale inițiale și îl acuză pe Ilie Bolojan că a redus artificial deficitul bugetar, amânând achitarea facturilor.

„Ministrul Finanțelor a recunoscut astăzi că există datorii neplătite ale statului de peste 51 de miliarde de lei. Datorii imense, mult mai mari decât cele pe care le anticipam”, a afirmat Câciu într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.

Datoriile statului nu justifică înghețarea pensiilor

Fostul ministru consideră că statul trebuie să găsească soluții atât pentru achitarea obligațiilor restante, inclusiv prin eșalonarea unor plăți, cât și pentru indexarea pensiilor.

„Această sumă în schimb nu trebuie să fie un motiv pentru a nu se indexa pensiile”, a transmis social-democratul.

„Datoriile trebuie plătite și ele, unele dintre ele trebuie, poate, eșalonate. Indexarea pensiilor trebuie să existe”, a declarat fostul ministru.

Deficitul bugetar ar fi ajuns la 8,65% din PIB

Adrian Câciu estimează că, dacă toate obligațiile de plată identificate ar fi achitate până la sfârșitul anului, România ar încheia anul 2026 cu un deficit bugetar de 8,65% din PIB, calculat pe baza încasărilor și plăților efective.

Fostul ministru a explicat că, deși amânarea achitării facturilor și a altor obligații de plată ale statului reduce deficitul bugetar calculat pe baza plăților efective (cash), aceste datorii se reflectă în deficitul calculat conform metodologiei europene ESA (Sistemul European de Conturi), care ia în considerare momentul înregistrării obligațiilor, nu pe cel al achitării lor.

Cele mai mari obligații de plată, în justiție și sănătate

Datele din raportul Ministerului Finanțelor, prezentate de Adrian Câciu, indică obligații de plată și necesități de finanțare în valoare totală de 37,9 miliarde de lei, echivalentul a 1,82% din PIB.

Cea mai mare sumă, de 12,9 miliarde de lei, reprezintă tranșele scadente ale despăgubirilor acordate magistraților și grefierilor. Valoarea tranșelor prevăzute în calendarul actual de reeșalonare până în 2030 este de 20,5 miliarde de lei.

În sistemul sanitar, obligațiile de plată aferente Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) se ridică la 6,74 miliarde de lei, dintre care 4,23 miliarde de lei reprezintă indemnizații pentru concedii medicale. La această sumă se adaugă un deficit de finanțare de 3,23 miliarde de lei pentru spitale și medicamente, aferent lunilor noiembrie și decembrie.

Subvențiile pentru întreprinderile publice însumează 6,4 miliarde de lei, iar decontările aferente schemelor de plafonare a prețurilor la energie se ridică la 3,5 miliarde de lei. Alte 4,4 miliarde de lei reprezintă obligații financiare asociate litigiului cu Pfizer și altor litigii.

La acestea se mai adaugă 500 de milioane de lei pentru programele naționale ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și 200 de milioane de lei pentru cheltuieli de personal și alte poziții bugetare.

Sume care nu sunt incluse în raport

Adrian Câciu susține că documentul Ministerului Finanțelor nu cuprinde alte obligații de plată pe care le estimează la 13,3 miliarde de lei.

Printre acestea se numără 3,7 miliarde de lei aferente rambursărilor de TVA către firmele încadrate în categoria de risc fiscal, sumă înregistrată la 23 octombrie 2026. Fostul ministru a precizat că introducerea, în septembrie, a 23 de noi criterii de analiză a riscului fiscal a determinat amânarea acestor rambursări, controalele având o durată cuprinsă între trei și șase luni.

Alte 2,5 miliarde de lei ar reprezenta facturi emise pentru lucrări derulate prin programele Ministerului Dezvoltării, dar neintroduse în platforma electronică, despre care Câciu afirmă că a fost închisă la 11 septembrie 2026.

Acesta menționează și despăgubiri de 1,3 miliarde de lei aferente Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), pentru care au fost emise ordine de plată, achitarea sumelor fiind prevăzută în primele două trimestre ale anului 2027.

În domeniul transporturilor, fostul ministru indică obligații suplimentare de plată în valoare de 5,8 miliarde de lei, reprezentând lucrări de investiții executate și nefacturate, facturi neachitate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și sume neacoperite în bugetul anului 2026.

De asemenea, raportul nu ar include valoarea despăgubirilor datorate cadrelor didactice și nicio situație detaliată a impactului financiar al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), respectiv ce sume ar pierde România din finanțarea europeană și ce cheltuieli vor trebui suportate din bugetul de stat în 2026 și 2027.

Calculele prezentate de fostul ministru indică un total de 51,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 2,5% din PIB.