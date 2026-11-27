Social-democratul susține, într-o postare pe Facebook, că reducerea deficitului bugetar anunțată anterior de premier s-ar fi bazat, în parte, pe amânarea unor plăți și acumularea unor obligații financiare.

Mihai Fifor afirmă că presiunile financiare generate de facturi neplătite, lucrări executate și nedecontate, despăgubiri eșalonate și programe publice insuficient finanțate ajung la cel puțin 51,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 2,5% din PIB.

Potrivit lui Fifor, această sumă nu ar include necesarul de finanțare pentru programul SAFE, problemele legate de cererile de plată din PNRR și despăgubirile datorate personalului din învățământ, care sunt încă în curs de centralizare.

Social-democratul contestă astfel performanța invocată de Ilie Bolojan privind reducerea deficitului bugetar cu 28,4 miliarde de lei în primele șapte luni ale anului, de la 76,4 miliarde la 48 de miliarde de lei.

Fifor: „O factură neplătită nu reprezintă o economie la buget”

În mesajul său, Mihai Fifor susține că reducerea deficitului prin amânarea plăților nu poate fi considerată o reformă structurală sau o economie reală la buget.

„Una este să reduci deficitul prin reforme structurale, eficientizarea statului și creșterea economiei și cu totul alta este să-l reduci prin amânarea plăților. Ilie, pe înțelesul tău: o factură neplătită nu reprezintă o economie la buget, ci o datorie pe care cineva va trebui să o achite”, a transmis deputatul PSD.

Acesta avertizează că obligațiile financiare menționate ar putea pune o presiune importantă asupra bugetului pentru anul 2027, încă din etapa de construcție a acestuia.

Mihai Fifor îi cere premierului Ilie Bolojan să răspundă în fața românilor pentru situația financiară prezentată și critică măsurile economice promovate de acesta.