PSD afirmă că datoria publică a României depășise pragul de 60% din PIB încă din timpul guvernării Ilie Bolojan, ajungând la 61,1% la finalul lunii august 2026, și susține că această situație era cunoscută în momentul elaborării Programului de guvernare al Cabinetului Luca Niculescu.

Într-un comunicat transmis vineri, social-democrații fac precizări după apariția în spațiul public a unei informări a Ministerului Finanțelor privind implicațiile depășirii pragului de 60% din PIB pentru datoria publică.

„Pragul nu a fost depășit acum. Chiar Informarea Ministerului Finanțelor arată că datoria guvernamentală ajunsese la 61,1% din PIB la finalul lunii august 2026, în timpul guvernării Bolojan”, transmite PSD.

Partidul precizează că această realitate economică era cunoscută în momentul elaborării Programului de guvernare, la care a participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

PSD: Îndeplinirea Programului de guvernare este o obligație pentru toți miniștrii

Social-democrații subliniază că Programul de guvernare a fost asumat în Parlament de premierul Luca Niculescu și a stat la baza votului de învestire, motiv pentru care „îndeplinirea lui este o obligație pentru toți membrii Cabinetului”.

PSD arată că pragurile prevăzute în „Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 sunt repere de prudență de care Guvernul trebuie să țină seama. În același timp, Executivul trebuie să fie conectat la realitățile sociale din România și să răspundă greutăților reale ale oamenilor, a căror voință se exprimă prin reprezentanții aleși în Parlament”.

Potrivit partidului, principala dificultate cu care se confruntă populația este scăderea puterii de cumpărare, pe fondul inflației pe care o pune pe seama creșterii taxelor pe consum și a măsurilor de austeritate susținute de fostul premier Ilie Bolojan.

Pensionarii, salariații cu venituri mici, familiile cu mulți copii și micii antreprenori sunt, în opinia PSD, categoriile cele mai afectate. Partidul afirmă că a insistat ca Programul de guvernare să includă măsuri de sprijin pentru acestea, inclusiv indexarea pensiilor.

PSD cere Ministerului Finanțelor să prezinte situația financiară lăsată de Bolojan

„Negocierea politică s-a încheiat odată cu asumarea Programului de guvernare. Acum, Ministerul Finanțelor are obligația să prezinte public situația financiară lăsată de fostul premier Ilie Bolojan și să pregătească actele normative pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, care sunt prioritare în elaborarea bugetului pentru anul următor”, se arată în comunicatul transmis.

PSD precizează că susține politic Guvernul Niculescu și că va „răspunde în fața cetățenilor care l-au votat”. Social democrații susțin că este „un moment dificil pentru țară” și că urmăresc „ îndeaproape îndeplinirea obiectivelor asumate în momentul învestirii”.