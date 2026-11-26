Ministerul Finanțelor anunță o nouă procedură destinată prevenirii pierderii statutului de contribuabil activ și remedierii situației companiilor deja declarate inactive fiscal.

ANAF va putea lua în considerare documentele depuse direct de firme

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avizat un ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care sunt introduse soluții pentru contribuabilii afectați de întârzierile instituțiilor responsabile cu înregistrarea modificărilor administrative.

Măsura vizează companiile care au solicitat în termenul legal prelungirea valabilității sediului social, reînnoirea mandatului administratorilor sau actualizarea altor informații obligatorii, dar ale căror cereri nu au fost încă procesate.

În anumite situații, aceste întârzieri au determinat riscul declarării inactivității fiscale sau chiar pierderea statutului de contribuabil activ, deși firmele își îndepliniseră obligațiile legale.

Noua procedură permite ANAF să analizeze documentele justificative prezentate de companii fără să mai aștepte exclusiv actualizarea evidențelor oficiale.

Ce documente trebuie să prezinte companiile

Pentru clarificarea situației fiscale, contribuabilii vor putea depune direct la organul fiscal competent documentele care demonstrează că au făcut demersurile necesare în termenul prevăzut de lege.

Acestea includ:

Actele care atestă prelungirea valabilității sediului social, reînnoirea mandatului administratorilor sau remedierea altor situații administrative;

Dovada depunerii în termenul legal a cererii de înregistrare a modificărilor la instituția competentă.

Pe baza documentelor, ANAF va putea verifica situația reală a contribuabilului și va putea dispune măsurile necesare pentru menținerea statutului fiscal activ.

Soluție și pentru firmele deja declarate inactive fiscal

Procedura se adresează inclusiv companiilor care au fost deja declarate inactive fiscal din cauza întârzierilor administrative.

Acestea vor putea solicita corectarea situației, urmând ca autoritatea fiscală să verifice documentele prezentate și îndeplinirea condițiilor legale.

Măsura nu presupune reactivarea automată a tuturor firmelor inactive, ci oferă o cale de remediere pentru contribuabilii care pot demonstra că au respectat termenele legale.

Alexandru Nazare: Firmele nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor statului

Ministrul Finanțelor susține că noua procedură urmărește eliminarea blocajelor administrative care pot afecta activitatea economică.

„Companiile care își îndeplinesc obligațiile legale nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor administrative ale instituțiilor statului”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, schimbarea urmărește asigurarea continuității activității firmelor, reducerea efectelor birocrației și îmbunătățirea relației dintre administrația fiscală și mediul de afaceri.