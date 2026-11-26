Proiectul are o lungime totală de 14,2 kilometri și cuprinde 12 stații, fiind împărțit în două secțiuni. Secțiunea de Sud, între 1 Mai și Tokyo, are 6,6 kilometri și șase stații, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80%.

Secțiunea de Nord, între Tokyo și Aeroportul Otopeni, are 7,6 kilometri și tot șase stații. Aici, progresul fizic raportat este de 36%.

Unde au ajuns utilajele de forare

Pe Secțiunea de Sud, ambele utilaje TBM continuă lucrările de forare a tunelurilor. Au fost finalizate tunelurile de pe traseul Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa – Piața Montreal.

În prezent, intervențiile se desfășoară pe interstațiile Expoziției – Pajura, pe linia 2, și Piața Montreal – Expoziției, pe linia 1.

Pe Secțiunea de Nord, utilajele TBM sunt, de asemenea, active. Pe linia 1 se forează în prezent între stațiile Bruxelles și Paris, în timp ce utilajul destinat liniei 2 se află în pregătire pentru începerea lucrărilor pe același tronson.

Când ar trebui să fie gata Magistrala 6

Potrivit ministrului Transporturilor, lucrările de structură pentru întreaga Magistrală 6 ar trebui să fie finalizate în prima parte a anului 2029.

Noua magistrală este unul dintre proiectele importante de infrastructură pentru Capitală și nordul județului Ilfov, urmând să asigure legătura directă cu Aeroportul Otopeni.

„Este o lucrare așteptată de mulți ani atât de bucureșteni, cât și de locuitorii din nordul județului Ilfov”, a transmis ministrul Ștefan Ovidiu Popa.