Un memorandum de înțelegere între ministerele de Finanțe ale celor două țări a fost prezentat în ședința Guvernului de joi, 26 noiembrie.

Experiența Greciei, valorificată pentru combaterea evaziunii fiscale

Documentul propune dezvoltarea cooperării tehnice și instituționale dintre Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Economiei și Finanțelor din Republica Elenă, în special în domeniul politicilor economice și fiscale.

Unul dintre obiectivele principale este valorificarea experienței administrației elene în digitalizarea sistemului fiscal și utilizarea datelor pentru identificarea și prevenirea fraudelor.

Autoritățile române urmăresc astfel îmbunătățirea conformării fiscale și reducerea deficitului de încasare a TVA, respectiv a diferenței dintre veniturile care ar trebui colectate și sumele încasate efectiv la buget.

Cooperarea ar putea permite schimbul de experiență privind instrumentele digitale și metodele de analiză utilizate de administrația fiscală din Grecia.

Șase domenii de cooperare între România și Grecia

Memorandumul identifică șase direcții principale în care cele două state intenționează să colaboreze:

Modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii;

Gestionarea finanțelor publice și dezvoltarea politicilor fiscal-bugetare;

Stimularea investițiilor și a dezvoltării economice;

Gestionarea fondurilor europene și implementarea reformelor structurale;

Transformarea digitală și modernizarea instituțiilor publice;

Consolidarea cooperării economice și financiare la nivel european.

Parteneriatul nu se limitează, așadar, la combaterea fraudei fiscale, ci urmărește și îmbunătățirea capacității administrative în gestionarea resurselor publice.

Schimburi de experți și proiecte-pilot, fără obligații financiare imediate

Potrivit documentului prezentat Executivului, colaborarea se va putea desfășura prin vizite de studiu, schimburi de specialiști, misiuni tehnice, seminare și programe de formare profesională.

De asemenea, cele două ministere vor putea constitui grupuri de lucru tematice și dezvolta proiecte-pilot pentru testarea unor soluții de modernizare administrativă.

Pentru susținerea acestor activități ar putea fi utilizate instrumente europene precum Instrumentul de Asistență Tehnică (TSI) și programul Fiscalis, dar și mecanismele de cooperare ale Organizației Intra-Europene a Administrațiilor Fiscale (IOTA).

Memorandumul nu presupune asumarea unor obligații financiare sau operaționale imediate. Activitățile vor avea caracter voluntar și vor fi stabilite de comun acord, în funcție de prioritățile și resursele disponibile.

Prin această inițiativă, autoritățile urmăresc consolidarea relațiilor economice româno-elene și identificarea unor soluții pentru eficientizarea administrației fiscale, în concordanță cu obiectivele europene de modernizare instituțională.