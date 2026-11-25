Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, s-a întâlnit miercuri cu 26 de primari și reprezentanți ai administrațiilor locale din stațiunile balneare din România.

Întâlnirea a avut loc la sediul Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, cu ocazia Adunării Generale a Asociației Naționale a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România (ANSBBR), a informat Ministerul Economiei.

Ministrul a subliniat că valorificarea resurselor naturale de care dispune România necesită investiții, infrastructură modernă, servicii de calitate și o colaborare mai strânsă între autoritățile centrale și cele locale.

„Turismul balnear trebuie să devină un motor real de dezvoltare pentru comunitățile care au acest potențial”, a declarat Daniel Zamfir.

„Avem stațiuni cu resurse valoroase, tradiție și oameni care își doresc să le dezvolte. Trebuie să le oferim o perspectivă clară și instrumentele necesare pentru a transforma aceste avantaje în investiții, servicii mai bune și locuri de muncă”, a adăugat ministrul.

Plan de acțiune pentru următorii cinci ani

Ministrul a solicitat aprobarea Planului de acțiune pentru perioada 2027–2031, necesar implementării Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 571/2019.

Documentul urmărește punerea în aplicare a obiectivelor stabilite prin strategie și o mai bună coordonare a măsurilor destinate dezvoltării stațiunilor balneare.

Priorități de investiții

Ministerul Economiei a transmis că are în vedere continuarea programelor de finanțare destinate atât sectorului public, cât și celui privat, precum și identificarea unor noi soluții de sprijin financiar.

Printre obiective se numără accelerarea modernizării infrastructurii stațiunilor, a bazelor de tratament, a spațiilor de cazare și a facilităților de agrement.

Daniel Zamfir a subliniat și importanța colaborării cu administrațiile locale în identificarea nevoilor specifice fiecărei stațiuni.

„Nu este suficient să vorbim despre potențialul turismului balnear. Trebuie să-l punem în valoare. România are resurse, are stațiuni cu tradiție și are comunități care așteaptă soluții concrete”, a declarat ministrul.

„Vreau să transformăm această strategie în investiții, în stațiuni modernizate, în servicii de calitate și în locuri de muncă. Turismul balnear românesc trebuie să se dezvolte, iar acest lucru trebuie să se vadă în fiecare stațiune, nu doar în documente”, a adăugat ministrul social-democrat.