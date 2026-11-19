Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, va deschide joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 12:00, Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, organizat la Romexpo.

Potrivit unui comunicat de presă, după deschiderea oficială, ministrul Turismului va vizita standurile expozanților și va discuta cu reprezentanții acestora.

Programul include și o vizită la standul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), unde vor fi prezentate mai multe organizații de management al destinațiilor din țară.

Printre zonele promovate se numără Constanța, Buzău, Timiș, București, Tulcea și Delta Dunării, Brașov, Techirghiol, Mangalia, Valea Jiului și Ținutul Vrancei.

Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, se desfășoară în perioada 19-22 noiembrie, în Pavilionul B2 și în zona exterioară a Centrului Expozițional Romexpo.

La eveniment participă 110 companii, dintre care 67 din România și 43 din străinătate. Expozanții internaționali vin din Bulgaria, Grecia, Israel, Italia, Malta, Palestina, Polonia și Slovacia.