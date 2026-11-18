Primarul orașului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat începerea votului și i-a îndemnat pe cetățeni să susțină orașul pentru păstrarea titlului de „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”.

Votul se poate acorda direct pe site-ul organizatorilor europeanbestdestinations.com.

Potrivit anunțului primarului, fiecare adresă IP poate acorda un vot pe zi.

În acest an, publicul poate alege dintre 27 de târguri de Crăciun din Europa. Printre destinațiile participante se numără Bruxelles, Helsinki, Lisabona, Madrid, Sofia, Viena, Praga, Monaco și Riga.

Craiova a câștigat competiția în 2025

În ediția din 2025, Craiova s-a clasat pe primul loc în competiția târgurilor de Crăciun din Europa, cu 142.687 de voturi din întreaga lume. Orașul românesc a avut un avans de peste 56.000 de voturi față de ocupanta locului al doilea.

Peste 55% dintre voturi au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania.