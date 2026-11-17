Capitala Cataloniei a primit distincția European Capital of Christmas 2026 la categoria orașelor cu peste 100.000 de locuitori, potrivit publicației International Traveller.

Premiul este acordat de organizația nonprofit European Capital of Christmas, care beneficiază de sprijinul Uniunii Europene și promovează tradițiile și manifestările dedicate sărbătorilor de iarnă.

La celelalte categorii au fost desemnate câștigătoare orașul austriac Wels și localitatea Kirkop din Malta.

Juriul a apreciat combinația dintre patrimoniul istoric, tradițiile catalane și diversitatea culturală a Barcelonei.

Aproape 140 de kilometri de străzi vor fi decorate cu luminițe

Startul oficial al sezonului festiv este programat pentru joi, 26 noiembrie, la ora locală 18:00, când vor fi aprinse instalațiile luminoase.

Decorațiunile vor acoperi peste 130 de kilometri de străzi, autoritățile locale estimând că lungimea totală se va apropia de 140 de kilometri.

Programul include 255 de arcade luminoase, 272 de figurine iluminate și peste 50 de fântâni decorate, răspândite în toate cele zece districte ale orașului.

Pentru prima dată, iluminatul festiv realizat de designeri va fi extins și în zone mai îndepărtate de centru, inclusiv pe Rambla de Prim și Passeig de Maragall.

Extinderea urmărește și distribuirea vizitatorilor în mai multe cartiere, în condițiile în care ceremonia de aprindere a luminilor de anul trecut a atras aproximativ 46.000 de persoane doar pe Passeig de Gràcia.

Târguri de Crăciun și o tradiție catalană neobișnuită

Printre principalele atracții se numără Fira de Santa Llúcia, târg organizat în apropierea Catedralei din Barcelona încă din 1786.

Vizitatorii vor descoperi aproape 300 de standuri cu decorațiuni artizanale, brazi și figurine pentru scenele Nașterii Domnului. Un alt târg tradițional va fi organizat în apropierea bazilicii Sagrada Família.

O particularitate a sărbătorilor catalane este Tió de Nadal, un buștean decorat pe care copiii îl „hrănesc” în decembrie, iar în Ajunul Crăciunului îl lovesc simbolic pentru a primi dulciuri și mici cadouri.

Programul include concerte de colinde, spectacole pentru familii și instalația luminoasă Els Llums de Sant Pau, inspirată anul acesta de povestea „Micul Prinț”.

Când pot turiștii să admire luminile de Crăciun

Instalațiile festive vor funcționa între 26 noiembrie și 6 ianuarie, zilnic, de la 17:30 până la 01:00.

Vinerea, sâmbăta și în anumite zile de sărbătoare, iluminatul va rămâne aprins până la ora 02:00.

Sezonul se va încheia cu parada Regilor Magi, pe 5 ianuarie, când personajele tradiționale vor sosi pe mare și vor traversa orașul pe care alegorice.

Pentru turiștii care caută o alternativă la destinațiile clasice de iarnă, Barcelona oferă posibilitatea de a combina atmosfera Crăciunului cu atracțiile culturale și arhitecturale ale unuia dintre cele mai vizitate orașe spaniole.