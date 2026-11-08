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Barcelona câștigă derby-ul cu Atlético Madrid și urcă pe primul loc în campionatul Spaniei. Spectacol cu trei goluri în duelul de pe Metropolitano

FC Barcelona a câștigat cu 2-1 derby-ul cu Atlético Madrid, disputat duminică seară, în etapa a 12-a din campionatul Spaniei. Catalanii au revenit după ce au fost conduși cu 1-0 și au urcat pe primul loc în clasament.
Barcelona câștigă derby-ul cu Atlético Madrid și urcă pe primul loc în campionatul Spaniei. Spectacol cu trei goluri în duelul de pe Metropolitano
Fermín López, marcatorul ambelor goluri ale Barcelonei/sursa foto: X/@ElUniversal
Maria Miron
09 nov. 2026, 00:53, Sport
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Barcelona s-a impus pe stadionul Metropolitano din Madrid, în fața a 69.788 de spectatori, într-o partidă spectaculoasă, cu numeroase ocazii la ambele porți. Giuliano Simeone, fiul antrenorului lui Atlético Madrid, Diego Simeone, a deschis scorul pentru gazde, iar mijlocașul Barcelonei, Fermín López, a înscris de două ori și a adus victoria echipei antrenate de Hansi Flick.

Două bare și un gol în primele zece minute

Atlético Madrid a început în forță și a fost aproape să deschidă scorul încă din minutul 6. Julián Álvarez a scăpat singur cu Joan García, dar portarul Barcelonei a intervenit decisiv. Din cornerul care a urmat, Marc Pubill a trimis cu capul în bara transversală.

Replica Barcelonei a fost rapidă. Două minute mai târziu, Pedri a șutat spre poarta apărată de Jan Oblak, dar mingea a lovit din nou bara transversală.

Gazdele au reușit să înscrie în minutul 10. Julián Álvarez l-a servit pe Giuliano Simeone, care a finalizat din apropiere și a adus Atlético în avantaj.

Barcelona a încercat să restabilească egalitatea, iar Lamine Yamal a fost aproape de gol după o incursiune în careul madrilenilor, însă portarul Atlético, Jan Oblak, a respins șutul. Atlético a avut și ea o ocazie prin atacantul argentinian Julián Álvarez, al cărui șut din interiorul careului a fost respins de portarul Barcelonei.

Presiunea catalanilor s-a concretizat chiar înaintea pauzei. Fermín López a profitat de o minge rămasă liberă în careu și a restabilit egalitatea în minutul 45.

Barcelona a decis derby-ul în repriza secundă

Hansi Flick a schimbat formula echipei la pauză, când l-a introdus pe mijlocașul olandez Frenkie de Jong în locul tânărului spaniol Brian Fariñas, aflat la primul sezon în lotul primei echipe a Barcelonei. Mutarea a întărit linia mediană a catalanilor, care au reușit să preia controlul jocului.

Julián Álvarez a încercat să majoreze avantajul gazdelor în minutul 55, însă șutul atacantului argentinian de la marginea careului a trecut puțin peste poartă.

Barcelona a găsit însă golul victoriei prin Fermín López. După ce portarul sloven Jan Oblak i-a respins o primă încercare, mijlocașul spaniol a profitat de pasa lui Lamine Yamal și a înscris în minutul 66, stabilind scorul de 2-1.

Diego Simeone a încercat să schimbe cursul partidei prin schimbările făcute în repriza secundă, însă Atlético nu a reușit să restabilească egalitatea. Barcelona și-a păstrat avantajul până la final, în ciuda încercărilor gazdelor de a reveni în joc.

Victoria cu 2-1 îi aduce Barcelonei trei puncte și primul loc în clasamentul campionatului Spaniei.

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