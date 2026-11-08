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O tribună a cedat în timpul unui meci din prima ligă a Norvegiei. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Un meci de fotbal din prima ligă a Norvegiei a fost întrerupt duminică, după ce un panou din tribuna fanilor oaspeți a cedat. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre acestea a fost spitalizată.
O tribună a cedat în timpul unui meci din prima ligă a Norvegiei. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
08 nov. 2026, 22:56, Sport
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Meciul de pe stadionul Tromsø din nordul Norvegiei, dintre Tromsø și Bodø/Glimt a fost reluat ulterior.

„Am avut un incident grav în zona oaspeților în timpul meciului”, a transmis clubul Tromsø într-un comunicat, potrivit The Independent.

„Informațiile preliminare indică faptul că o persoană a căzut prin tribune și a suferit răni”, se mai arată în comunicat.

Incidentul a avut loc în minutul 41 al meciului. La momentul respectiv, ploua torențial.

Portarul echipei Bodø/Glimt, Nikita Haikin, i-a atras atenția arbitrului Ola Hobber Nilsen asupra incidentului, iar jocul a fost oprit.

Meciul a fost reluat după consultări cu Federația Norvegiană de Fotbal, Bodø/Glimt, suporteri, poliție și personalul din ziua meciului, potrivit sursei citate.

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