O tribună a cedat în timpul unui meci din prima ligă a Norvegiei. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Meciul de pe stadionul Tromsø din nordul Norvegiei, dintre Tromsø și Bodø/Glimt a fost reluat ulterior.
„Am avut un incident grav în zona oaspeților în timpul meciului”, a transmis clubul Tromsø într-un comunicat, potrivit The Independent.
„Informațiile preliminare indică faptul că o persoană a căzut prin tribune și a suferit răni”, se mai arată în comunicat.
Incidentul a avut loc în minutul 41 al meciului. La momentul respectiv, ploua torențial.
Portarul echipei Bodø/Glimt, Nikita Haikin, i-a atras atenția arbitrului Ola Hobber Nilsen asupra incidentului, iar jocul a fost oprit.
Meciul a fost reluat după consultări cu Federația Norvegiană de Fotbal, Bodø/Glimt, suporteri, poliție și personalul din ziua meciului, potrivit sursei citate.