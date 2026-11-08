O tribună a cedat în timpul unui meci din prima ligă a Norvegiei. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Un meci de fotbal din prima ligă a Norvegiei a fost întrerupt duminică, după ce un panou din tribuna fanilor oaspeți a cedat. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre acestea a fost spitalizată.