Detaliul care l-ar putea ține pe Ronald Araujo definitiv la Liverpool

Ronald Araujo a fost ales jucătorul lunii octombrie la Liverpool. În Anglia se vorbește tot mai des despre transferul lui definitiv. Fundașul uruguayan este împrumutat de Barcelona până la 30 iunie 2027. Englezii au o opțiune de cumpărare de 47 de milioane de lire sterline, potrivit Sport.

Suma înseamnă circa 55 de milioane de euro. Opțiunea nu este obligatorie. Clubul englez poate decide la finalul sezonului dacă îl păstrează.

Titular sub comanda lui Iraola

Până acum, Araujo a convins. Sub comanda antrenorului spaniol Andoni Iraola a jucat deja aproximativ 12 meciuri și este titular aproape de fiecare dată. A evoluat mai ales ca fundaș dreapta, dar și de câteva ori ca fundaș central.

Continuitatea i-a redat încrederea. Uruguayanul a marcat și goluri importante pentru noua echipă. Iraola i-a lăudat jocul în dueluri, după meciul cu Brighton: „A făcut un meci foarte, foarte bun.”

De ce nu se grăbește Liverpool

La Anfield sunt foarte mulțumiți de el. Transferul costă însă mult, iar clubul nu vrea să ia o decizie până la finalul sezonului. În presă a apărut ideea că englezii ar vrea să activeze clauza imediat. Dacă decizia s-ar lua azi, răspunsul ar fi probabil da. Mai e însă mult din sezon și nimeni nu vrea să se grăbească.

Contează și un alt detaliu. În vară ar putea pleca Virgil van Dijk și Joe Gomez. Postul de fundaș central ar rămâne descoperit, iar în Premier League acest post este esențial.

Ce vrea Araujo

Și jucătorul preferă să aștepte finalul sezonului. Știe că Barcelona îl urmărește atent și că are încă un contract lung cu clubul catalan.