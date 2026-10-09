Cina care putea schimba istoria fotbalului englez: Ferguson recunoaște că trebuia să-l convingă pe Guardiola să vină la United

Cu câteva luni în plus, Ferguson spune că ar fi turnat „Tignanello din belșug” și ar fi făcut tot posibilul să-l convingă pe Guardiola să aleagă Manchester United, potrivit publicației italiene DerbyDerbyDerby. Tignanello, vinul toscan al familiei Antinori, este de altfel vinul preferat al fostului antrenor scoțian, mare colecționar de vinuri.

Ferguson relatează episodul în noua sa carte, „Games of My Life”, în care își imaginează ce s-ar fi întâmplat dacă întâlnirea ar fi avut loc cu câteva luni mai devreme.

Cina din New York

Cei doi s-au întâlnit în decembrie 2012, la New York, unde Guardiola își lua un an sabatic după plecarea de la Barcelona. În acel moment, Ferguson nu decisese încă definitiv să se retragă de pe banca lui Manchester United, iar Guardiola era deja orientat spre Bayern München.

În cartea sa din 2015, „Leading”, Ferguson scria că nu i-a putut face o ofertă directă, pentru că retragerea nu era încă pe agenda lui. I-a cerut doar să-l anunțe înainte de a accepta o altă ofertă. O lună mai târziu, în ianuarie 2013, Guardiola anunța că semnează cu Bayern.

Guardiola a povestit ulterior că, la acea vreme, engleza lui nu era foarte bună și că poate nu a înțeles exact ce i-a sugerat Ferguson. A precizat însă că discutase deja cu Bayern și era hotărât să meargă în Germania.

Rivalul de peste drum

În 2013, Guardiola a ajuns la Bayern, iar Ferguson s-a retras, după 26 de ani și jumătate la United, fiind înlocuit de David Moyes. Câțiva ani mai târziu, spaniolul a venit în Premier League, dar pe cealaltă parte a Manchesterului, la City.

Acolo a construit una dintre cele mai dominante echipe din istoria fotbalului englez: șase titluri de campion și prima Ligă a Campionilor din istoria clubului, în 2023. Guardiola a plecat de la City în mai 2026, după zece ani, și a rămas ambasador global al grupului care deține clubul.

Ferguson nu vorbește în carte doar despre regret, ci și despre admirația pentru Guardiola. Fostul antrenor al lui United amintește cum spaniolul a transformat experiența de jucător alături de antrenori precum Johan Cruyff, Bobby Robson și Louis van Gaal într-o carieră de tehnician începută foarte devreme și devenită rapid excepțională. Cei doi s-au întâlnit și ca adversari, în finalele Ligii Campionilor din 2009 și 2011, ambele câștigate de Barcelona lui Guardiola.