Manchester United a avut un început dezastruos pe Anfield. Leny Yoro a fost eliminat în minutul 8, după un fault asupra lui Alexander Isak, iar Liverpool a deschis scorul două minute mai târziu, prin Dominik Szoboszlai, din lovitură liberă, conform Reuters.

Gazdele și-au dublat avantajul în minutul 13. Rio Ngumoha l-a depășit pe Diogo Dalot și a centrat pentru Florian Wirtz, care a înscris cu un voleu spectaculos.

Liverpool a continuat să domine și după pauză, iar Ngumoha, în vârstă de 18 ani, a majorat diferența în minutul 66, după o centrare a lui Bradley Barcola.

Scorul final a fost stabilit în minutul 82 de Victor Munoz, intrat de pe banca de rezerve, care a înscris după o pasă a lui Wirtz.

Debut dezastruos pentru Pochettino. Manchester United rămâne pe loc retrogradabil

Partida cu Liverpool a marcat debutul lui Mauricio Pochettino pe banca lui Manchester United.

Tehnicianul argentinian l-a înlocuit pe Michael Carrick, demis pe 12 noiembrie, după cel mai slab început de sezon al echipei în campionat din ultimii 40 de ani.

Liverpool se află pe locul patru în clasament, cu 21 de puncte, la șapte puncte în spatele liderului Arsenal.

Manchester United ocupă penultimul loc, al 19-lea, cu doar opt puncte acumulate în 11 etape. „Diavolii roșii” au obținut o singură victorie în actualul sezon al Premier League.