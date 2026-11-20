Acesta a șters videoclipul de pe platformă și a recunoscut că decizia de a filma o ședință privată de pregătire a fost o greșeală, chiar dacă susține că zborul a respectat legislația. Filmarea, realizată joi, 19 noiembrie, la baza de pregătire Carrington, a avut aproximativ 12 minute și îl prezenta pe noul antrenor al lui Manchester United lucrând cu jucătorii înaintea debutului său pe banca echipei, programat duminică, împotriva lui Liverpool.

Înregistrarea a fost publicată pe canalul YouTube CC Overview, administrat de un bărbat care se prezintă drept Colin. Imaginile au generat reacții puternice, deoarece antrenamentul nu era deschis presei, iar drona a surprins inclusiv exerciții tactice și discuții ale tehnicianului cu fotbaliștii.

După ce inițial și-a apărat decizia, susținând că nu a încălcat nicio regulă privind utilizarea dronelor, operatorul a revenit asupra poziției sale și a publicat un mesaj de scuze. Mai mult, videoclipul a fost eliminat de pe YouTube în dimineața zilei de vineri.

„O greșeală totală de judecată din partea mea m-a determinat să filmez o parte din antrenamentul lui Manchester United de la Carrington. Deși zborul a fost legal din punctul de vedere al legislației privind dronele, accept pe deplin că gestul meu a fost lipsit de etică”, a transmis Colin, potrivit publicației The Sun.

Acesta a explicat că intenția sa inițială fusese să surprindă primele imagini cu Mauricio Pochettino în echipamentul de antrenament al lui Manchester United, pentru a le oferi suporterilor un moment inedit.

Operatorul a recunoscut că a presupus în mod greșit că imaginile ar fi surprins doar câteva exerciții ușoare de încălzire.

„Am presupus în mod greșit și că antrenamentul era deschis mai multor instituții media”, a adăugat acesta, prezentându-și scuzele clubului, antrenorului și fotbaliștilor surprinși în înregistrare.

Operatorul neagă orice implicare a lui Liverpool

Un alt aspect important al mesajului îl reprezintă precizarea că Liverpool sau orice alt club de fotbal nu a avut nicio implicare în decizia de a filma antrenamentul de la Carrington.

„Aș dori să precizez că Liverpool Football Club sau orice alt club nu a fost implicat în decizia mea de a filma la Carrington”, a transmis Colin.

Precizarea vine în contextul în care Manchester United urmează să întâlnească Liverpool duminică, pe Anfield, în primul meci al lui Pochettino ca antrenor al formației de pe Old Trafford. Publicarea unor imagini cu exercițiile tactice ale echipei a alimentat întrebările privind posibilul avantaj pe care adversarii l-ar putea obține.

Operatorul a mai explicat că a petrecut patru ani construindu-și canalul de YouTube și că își dorește să își refacă reputația, continuând să publice materiale realizate în mod responsabil.

Manchester United nu a oferit un comentariu oficial asupra incidentului, nici după apariția imaginilor, nici după publicarea mesajului de scuze.

Legal nu înseamnă neapărat etic

Inițial, administratorul canalului CC Overview susținuse că nu a încălcat legislația britanică privind utilizarea dronelor. Acesta a afirmat că spațiul aerian din zona respectivă nu este restricționat, că aparatul a rămas permanent în raza sa vizuală și că nu a zburat direct deasupra oamenilor sau în apropierea acestora.

Bărbatul a mai precizat că deține licențele, asigurarea de răspundere civilă și documentele necesare pentru operarea dronei.

Totuși, cazul a evidențiat diferența dintre respectarea regulilor de zbor și dreptul de a filma activitatea desfășurată într-un spațiu privat sau în cadrul unui antrenament care nu este deschis publicului.

La rândul său, Manchester United are amplasate în jurul bazei Carrington indicatoare prin care avertizează că utilizarea dronelor este strict interzisă și că persoanele care nu respectă aceste reguli pot fi raportate autorităților și pot face obiectul unor acțiuni civile.

Pochettino a ajuns la Manchester miercuri, după ce și-a încheiat mandatul de selecționer al Statelor Unite ale Americii.

Manchester United se află într-o situație dificilă în campionat, fiind în zona locurilor de retrogradare.