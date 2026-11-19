Mauricio Pochettino a explicat că își dorește să le redea jucătorilor încrederea și libertatea de a-și exprima calitățile pe teren, în ciuda începutului dezastruos de sezon pentru formația de pe Old Trafford.

„Este o greșeală să ne concentrăm pe situația (actuală). Trebuie să vedem potențialul acestui club. Sigur, circumstanțele sunt cele care sunt, iar noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ele”, a spus noul manager, în primul interviu acordat pentru canalele oficiale ale clubului, potrivit AFP.

Pochettino vrea să elibereze vestiarul de presiune

Pochettino vrea să ofere echipei cadrul necesar pentru a depăși perioada dificilă și pentru a-și recăpăta nivelul de performanță.

„În același timp, trebuie să înțelegem că este un joc și, pentru a ne conecta la acest joc, trebuie să ne simțim liberi. Jucătorii trebuie să-și exprime talentul, iar noi trebuie să creăm mediul și platforma necesare pentru ca ei să poată performa. Acesta este cel mai important lucru și aceasta este prioritatea”, a mai spus noul antrenor.

Început de foc pentru noul antrenor

Prima provocare a lui Pochettino va fi una extrem de complicată, deplasarea de duminică pe terenul lui Liverpool, într-unul dintre cele mai mari derby-uri din fotbalul englez.

Pochettino a preluat-o pe Manchester United după ce clubul l-a demis săptămâna trecută pe Michael Carrick. Echipa a avut un început dificil de sezon, bifând o singură victorie în campionat, aflându-se în zona de retrogradare.

Argentinianul are experiență importantă în Premier League. A pregătit Southampton, Tottenham și Chelsea, iar cu Tottenham a ajuns până în finala Ligii Campionilor, în 2019, pierdută în fața lui Liverpool, scor 0-2.