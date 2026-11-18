Mauricio Pochettino a fost numit oficial antrenorul lui Manchester United pe 13 noiembrie, după despărțirea clubului de Michael Carrick. Argentinianul își începe mandatul miercuri, după ce și-a încheiat obligațiile la conducerea naționalei Statelor Unite ale Americii, cu care a disputat ultimele două partide din Liga Națiunilor CONCACAF, ajungând în sferturile de finală.

Înainte de sosirea sa la Manchester, noul tehnician a transmis deja primele indicații privind schimbările pe care dorește să le implementeze în vestiar.

Cele două reguli pe care Pochettino vrea să le introducă

Potrivit informațiilor publicate de Manchester Evening News, Pochettino intenționează să renunțe la zilele libere acordate jucătorilor după meciuri. În mandatul lui Carrick, fotbaliștii primeau, de regulă, o zi de odihnă după partide. Noul antrenor dorește ca aceștia să se prezinte la baza de pregătire pentru ședințe de recuperare.

A doua schimbare vizează monitorizarea condiției fizice. Potrivit publicației The Independent, Pochettino ar urma să introducă teste periodice pentru măsurarea procentului de grăsime corporală, în cadrul unui program mai strict de pregătire fizică.

Argentinianul este cunoscut pentru accentul pus pe pregătirea fizică și pentru antrenamentele solicitante, metodă pe care a folosit-o și în perioadele în care a pregătit Tottenham și Chelsea.

Pe lângă cele două reguli, Pochettino intenționează să păstreze și o tradiție din mandatele sale anterioare: organizarea unei cine cu întregul lot și stafful tehnic. De această dată, prima întâlnire ar urma să aibă loc înaintea deplasării la Liverpool, pentru a-i ajuta pe jucători și pe membrii noului staff să se cunoască mai bine.

Mesaj pentru Manchester City

Noul antrenor al lui Manchester United a avut și un schimb de replici cu DaMarcus Beasley, fost jucător al rivalei Manchester City, în studioul TNT Sports, miercuri, după ultimul meci al Statelor Unite împotriva reprezentativei Haiti, câștigat de SUA cu 2-0.

Beasley i-a transmis argentinianului că Manchester este și va rămâne întotdeauna „albastru”, făcând referire la dominația lui Manchester City din ultimii ani.

Pochettino nu a fost de acord și a răspuns ferm: „Nici vorbă! O să vedeți. Dați-mi timp. Cu siguranță, lucrurile se vor schimba”.

Tehnicianul a recunoscut că îl așteaptă o misiune dificilă, dar a spus că este entuziasmat de noua provocare.

„Noua provocare este una foarte mare, dar, în același timp, îți oferă adrenalina pe care îți dorești să o simți. Trebuie să ne folosim și bunul-simț. Știm că situația actuală nu este una potrivită pentru un club precum Manchester United. Baza de suporteri este extraordinară”, a declarat Pochettino.

Primul test: deplasarea de la Liverpool

Mauricio Pochettino preia o echipă aflată într-o situație dificilă în Premier League. Manchester United a câștigat un singur meci din primele zece etape ale campionatului și a ajuns în zona retrogradării, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru demiterea lui Michael Carrick.

Argentinianul va avea la dispoziție puțin timp pentru a-și cunoaște jucătorii și pentru a pregăti primul meci oficial. Debutul său pe banca formației de pe Old Trafford este programat duminică, 22 noiembrie, în deplasare, împotriva lui Liverpool.

Ulterior, Manchester United va întâlni Sporting Lisabona în Liga Campionilor și va primi vizita formației Brentford în Premier League.

Pochettino a semnat un contract valabil până în vara anului 2029 și devine astfel noul responsabil pentru redresarea uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul englez.