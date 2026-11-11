Manchester United, acord verbal cu Mauricio Pochettino pentru a-l înlocui pe Michael Carrick

Potrivit Sky Sports, tehnicianul argentinian Mauricio Pochettino este pregătit să revină în Premier League, după experiențele de la Southampton, Tottenham și Chelsea.

Situația lui Carrick la Manchester United este tot mai incertă, după un început de sezon dificil, în care echipa a ajuns pe locul 18 în Premier League, zona retrogradării. „Diavolii roșii” au o singură victorie în primele 10 etape și traversează o serie de opt meciuri consecutive fără succes.

Viitorul antrenorului englez urma să fie discutat miercuri, la Monaco, într-o întâlnire la care participă acționarul important Jim Ratcliffe, directorul general Omar Berrada și directorul sportiv Jason Wilcox. Potrivit sursei citate, Berrada și Wilcox înclină spre demiterea lui Carrick.

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a fost angajat permanent în vara acestui an, după ce reușise să ducă Manchester United pe locul al treilea în campionat în perioada în care a ocupat funcția de antrenor interimar.

Pochettino, sub contract cu naționala Statelor Unite ale Americii până în 2030

Mauricio Pochettino, în vârstă de 54 de ani, pregătește în prezent reprezentativa Statelor Unite ale Americii, alături de care și-a prelungit contractul în august, până după Cupa Mondială din 2030.

O eventuală mutare la Manchester United ar presupune plata unei clauze de reziliere de aproximativ 10 milioane de dolari către Federația Americană de Fotbal.

Argentinianul are experiență importantă în Premier League. A pregătit Southampton, Tottenham și Chelsea, iar la Tottenham a ajuns până în finala Ligii Campionilor, în 2019, pierdută în fața lui Liverpool, scor 0-2.

Carrick, aproape de finalul mandatului după un început de sezon dezastruos

Manchester United a traversat o perioadă complicată în ultimele săptămâni. După înfrângerea cu Bournemouth, scor 0-3, pe teren propriu, echipa a pierdut cu Chelsea, scor 0-2, iar în Liga Campionilor a obținut o victorie dramatică în fața Romei, scor 3-2, după ce fusese condusă cu două goluri.

În ultima etapă de campionat, United a remizat cu Aston Villa, scor 4-4, după ce a revenit de două ori de la un deficit de două goluri. Egalarea obținută în prelungiri a fost interpretată inițial drept un semn de susținere a jucătorilor pentru Carrick, însă nu a fost suficientă pentru a înlătura incertitudinile privind viitorul său.

Manchester United a coborât pe locul 18, cea mai slabă clasare a echipei după primele 10 etape ale unui sezon de campionat din 1986-1987, când ocupa ultima poziție.

Printre ceilalți tehnicieni menționați în legătură cu postul de pe Old Trafford s-au numărat Eddie Howe, Antonio Conte și Julian Nagelsmann.

Manchester United are la dispoziție pauza internațională pentru a clarifica situația băncii tehnice, urmând să revină în competiție pe 22 noiembrie, când va întâlni Liverpool, în deplasare.